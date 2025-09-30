Рус

Схожі на гриби: як приготувати смачні баклажани в сметані

Наталя Граковська
Читать на русском
Тушковані баклажани зі сметаною
Тушковані баклажани зі сметаною. Фото Колаж "Телеграфу"

Приготовані за цим рецептом баклажани виходять ніжними на смак

Баклажани — універсальний овоч, з якого можна готувати безліч неймовірних страв, від легких закусок до насичених основних страв. Один з варіантів — потушкувати їх зі сметаною та додати грибну приправу. Така страва може стати як самостійною легкою вечерею, так і гарніром до м'яса. А ще такі баклажани можна подавати на шматочку хліба як закуску.

Рецептом тушкованих баклажанів у сметані поділилась кулінарна блогерка valway_ka на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти

  • Баклажани: 3-4 шт.
  • Яйця: 2 шт.
  • Цибуля: 1 велика головка
  • Часник: 3-4 зубчики
  • Сметана (20%): 200 г
  • Грибна приправа: на смак
  • Сіль: за потребою (якщо приправа не солона)
  • Свіжий кріп: пучок (за бажанням)
  • Олія: для смаження

Як приготувати закуску з баклажанів

  1. Збийте 2 яйця виделкою у глибокій мисці до однорідності.
  2. Очистьте баклажани від шкірки та наріжте невеликими кубиками.
  3. Додайте нарізані баклажани до збитих яєць. Добре перемішайте.
  4. Залиште баклажани в яєчній суміші на 20-30 хвилин, час від часу помішуючи.
  5. Очистьте цибулю та наріжте її дрібними кубиками.
  6. Розігрійте на пательні олію. Підсмажте цибулю до м’якості та золотистого кольору.
  7. Додайте до цибулі баклажани разом із залишками яєчної суміші.
  8. Перемішайте, накрийте кришкою та готуйте на середньому вогні приблизно 15 хвилин до повної готовності баклажанів. Вони мають стати дуже м’якими.
  9. Зніміть кришку. Додайте сметану, грибну приправу та сіль (якщо потрібно), вичавіть через прес часник. Добре перемішайте.
  10. Наприкінці додайте дрібно нарізаний кріп.
