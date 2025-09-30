Схожі на гриби: як приготувати смачні баклажани в сметані

Приготовані за цим рецептом баклажани виходять ніжними на смак

Баклажани — універсальний овоч, з якого можна готувати безліч неймовірних страв, від легких закусок до насичених основних страв. Один з варіантів — потушкувати їх зі сметаною та додати грибну приправу. Така страва може стати як самостійною легкою вечерею, так і гарніром до м'яса. А ще такі баклажани можна подавати на шматочку хліба як закуску.

Рецептом тушкованих баклажанів у сметані поділилась кулінарна блогерка valway_ka на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти

Баклажани: 3-4 шт.

Яйця: 2 шт.

Цибуля: 1 велика головка

Часник: 3-4 зубчики

Сметана (20%): 200 г

Грибна приправа: на смак

Сіль: за потребою (якщо приправа не солона)

Свіжий кріп: пучок (за бажанням)

Олія: для смаження

Як приготувати закуску з баклажанів