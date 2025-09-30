Схожі на гриби: як приготувати смачні баклажани в сметані
Приготовані за цим рецептом баклажани виходять ніжними на смак
Баклажани — універсальний овоч, з якого можна готувати безліч неймовірних страв, від легких закусок до насичених основних страв. Один з варіантів — потушкувати їх зі сметаною та додати грибну приправу. Така страва може стати як самостійною легкою вечерею, так і гарніром до м'яса. А ще такі баклажани можна подавати на шматочку хліба як закуску.
Рецептом тушкованих баклажанів у сметані поділилась кулінарна блогерка valway_ka на своїй сторінці в Instagram.
Інгредієнти
- Баклажани: 3-4 шт.
- Яйця: 2 шт.
- Цибуля: 1 велика головка
- Часник: 3-4 зубчики
- Сметана (20%): 200 г
- Грибна приправа: на смак
- Сіль: за потребою (якщо приправа не солона)
- Свіжий кріп: пучок (за бажанням)
- Олія: для смаження
Як приготувати закуску з баклажанів
- Збийте 2 яйця виделкою у глибокій мисці до однорідності.
- Очистьте баклажани від шкірки та наріжте невеликими кубиками.
- Додайте нарізані баклажани до збитих яєць. Добре перемішайте.
- Залиште баклажани в яєчній суміші на 20-30 хвилин, час від часу помішуючи.
- Очистьте цибулю та наріжте її дрібними кубиками.
- Розігрійте на пательні олію. Підсмажте цибулю до м’якості та золотистого кольору.
- Додайте до цибулі баклажани разом із залишками яєчної суміші.
- Перемішайте, накрийте кришкою та готуйте на середньому вогні приблизно 15 хвилин до повної готовності баклажанів. Вони мають стати дуже м’якими.
- Зніміть кришку. Додайте сметану, грибну приправу та сіль (якщо потрібно), вичавіть через прес часник. Добре перемішайте.
- Наприкінці додайте дрібно нарізаний кріп.