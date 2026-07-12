Вкуснее обычных супов: сливочный сырный суп с фаршем станет любимым в вашем меню (видео)

Вкусное и сытное блюдо

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Первые блюда бывают самыми разными: от традиционного украинского борща со свеклой и капустой до легких овощных супов, наваристых бульонов и кремовых вариантов с нежной текстурой. Они помогают разнообразить ежедневное меню и могут быть как легким обеденным блюдом, так и полноценной сытной едой. Сегодня предлагаем приготовить сливочный сырный суп с фаршем — ароматное блюдо с насыщенным вкусом, сочетающее нежность плавленого сыра, сочность мяса и овощное основание. Чтобы суп получился особенно вкусным, следует выбирать качественный фарш с небольшим количеством жира, свежие овощи и натуральный сыр, который хорошо растворяется в горячем бульоне.

Главный секрет такого супа – правильная консистенция: сыр должен полностью растать, а сливки лучше добавлять теплыми, чтобы они не свернулись из-за резкого перепада температур. Для более насыщенного вкуса можно использовать куриный, свиной или смешанный фарш, а вместо сливок добавить молоко с более высокой жирностью. По желанию к рецепту можно добавить грибы, болгарский перец или чуть-чуть твердого сыра для более выраженного сливочного аромата. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "inna_pro.food".

Как приготовить сырный суп с фаршем

Ингредиенты:

лук – 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

сливочное масло — 20 г;

фарш — 300 г;

приправа к котлетам и фаршу — 1 ч. л.;

картофель — 3-4 шт.;

вода – 1 л;

плавленый сырок — 1 шт.;

сливки – 100 мл;

сушеные томаты с чесноком и базиликом – 1 ч. л.;

зеленый лук – несколько перьев.

Способ приготовления:

Нарезать лук мелкими кубиками, морковь натереть на крупной терке. Разогреть сливочное масло в кастрюле, обжарить лук и морковь до мягкости и лёгкого золотистого оттенка. Добавить фарш в овощи, перемешать и обжаривать до готовности, после чего всыпать приправу в фарш. Добавить нарезанный картофель кубиками, залить водой и варить на среднем огне до мягкости картофеля примерно 15–20 минут. Добавить плавленый сырок и горячие сливки, тщательно перемешать до полного растворения сыра. Добавить сушеные помидоры с чесноком и базиликом, проварить суп еще 5 минут, чтобы все ароматы соединились. Добавить измельченный зеленый лук, перемешать и снять суп с огня.

Как и с чем подавать

Сырный суп с фаршем лучше всего подавать горячим, дополнив свежей зеленью, сухариками или домашним хлебом. Для более яркой подачи сверху можно добавить немного тертого сыра, зеленого лука или несколько капель сливок. Кушанье хорошо сочетается с овощными салатами, гренками с чесноком или запеченными овощами. Если хочется сделать суп еще сытнее, к нему можно подать домашнюю выпечку или несладкие пироги.

Такой сырный суп с фаршем — отличный вариант для семейного обеда, когда хочется приготовить что-то простое, но ароматное и питательное. Благодаря нежной текстуре и насыщенному сливочному вкусу, это первое блюдо легко может стать одним из любимых рецептов в домашнем меню.