Швидкі мариновані помідори: будуть готові вже за три години

Щоб довго не чекати на приготування улюбленої закуски, можна прискорити процес за допомогою оцту.

Не обов’язково чекати на зиму, щоб поїсти смачні соління. Огірки, помідори, капусту та інші овочі можна солити на перспективу, а можна зробити швидке приготування і пригощатися ними вже за кілька днів, а то й годин. Такі овочі виходять дуже соковитими, ароматними, і чудово доповнюють будь-яку страву чи святковий стіл.

"Телеграф" знайшов для вас простий рецепт найсмачніших маринованих помідорів. А щоб вони швидше приготувалися, достатньо додати трохи винного оцту. Ще одна хитрість – беріть невеликі плоди.

Для цього рецепту краще взяти дрібні помідори, щоб замаринувати їх цими. Але якщо у вас великі плоди – не біда. Поріжте їх четвертинками – але мариновані помідори будуть менш красивими.

Як швидко та просто приготувати мариновані помідори

Інгредієнти:

500 г помідорів,

1 пучок петрушки,

1 пучок кропу,

3 зубки часнику,

0,5 гострого пекучого перцю,

0,5 ст. ложки 6%-го винного оцту,

1 ч. ложка цукру,

0,5 ч. ложки солі.

Приготування:

На кожному помідорі зробіть хрестоподібні надрізи, але не до кінця, щоб помідор зберіг свою цілісність. Подрібніть зелень – кріп та петрушку. Часник пропустіть через часничницю. Дрібно наріжте гіркий перець. Додайте у помідори зелень, перець, часник, оцет, сіль та цукор на смак, і обережно все перемішайте, щоб зберегти помідори цілими. Перекладіть все у герметичний посуд або накрийте харчовою плівкою та відправте у холодильник маринуватися. Помідори будуть готові вже за кілька годин, але за добу вони будуть ще смачнішими.

Смачного!

