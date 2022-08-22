Быстрые маринованные помидоры: будут готовы уже через три часа

Чтобы долго не ждать приготовления любимой закуски, можно ускорить процесс с помощью уксуса.

Необязательно ждать зимы, чтобы поесть вкусные соления. Огурцы, помидоры, капусту и прочие овощи можно солить на перспективу, а можно сделать более быстрое приготовление и угощаться ими уже спустя несколько дней, а то и часов. Такие овощи получаются очень сочными, ароматными и прекрасно дополняют любое блюдо или праздничный стол.

"Телеграф" нашел для вас простой рецепт вкуснейших маринованных помидоров. А чтобы они быстрее приготовились, достаточно добавить немного винного уксуса. Еще одна хитрость – берите небольшие плоды.

Для этого рецепта лучше взять мелкие помидорчики, чтобы замариновать их целиком. Но если у вас крупные плоды – не беда. Порежьте их четвертинками – но тогда маринованные помидоры будут менее красивыми.

Как быстро и просто приготовить маринованные помидоры

Ингредиенты:

500 г помидоров,

1 пучок петрушки,

1 пучок укропа,

3 зубка чеснока,

0,5 острого жгучего перца,

0,5 ст. ложки 6%-го винного уксуса,

1 ч. ложка сахара,

0,5 ч. ложки соли.

Приготовление:

На каждом помидоре сделайте крестообразные надрезы, но не до конца, чтобы помидор сохранил свою целостность. Измельчите зелень – укроп и петрушку. Чеснок пропустите через чесночницу. Мелко порежьте горький перец. Добавьте в помидоры зелень, перец, чеснок, уксус, соль и сахар по вкусу, и аккуратно все перемешайте, чтобы сохранить помидоры целенькими. Переложите все в герметичную посуду или накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник мариноваться. Помидоры будут готовы уже через несколько часов, но спустя сутки они будут еще вкуснее.

Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно приготовить на зиму сырую аджику, чтобы она долго не портилась. А еще мы публиковали рецепт вкуснейшего сочного лечо на зиму.