Швидкий рецепт маринованих баклажанів

Швидко, просто та неймовірно смачно

Баклажани – універсальний овоч. З них можна готувати незрівнянний "Тещин язик" і фантастичну баклажанну ікру. Робіть з ними все, що завгодно, додавайте в будь-які страви – ви отримаєте чудову структуру та неперевершений смак.

А приготуймо сьогодні мариновані баклажани за рецептом Shuba – ви зможете поласувати ними вже за годину. Гострі, кисло-солодкі з часником і зеленню — ці овочі стануть прекрасною закускою або доповненням до м’ясних страв та картоплі.

Як приготувати мариновані баклажани

Інгредієнти на 3 порції:

баклажан — 600 г;

часник, зубчики — 5 шт.;

червоний перець чилі – 1/4 шт.;

кріп, пучок — 1/2 шт.;

сіль — 2 ч. л.;

цукор — 2 ч. л.;

оцет 9% — 2 ст. л.;

рослинна олія — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Баклажани помийте, обсушіть і поріжте напівкружальцями завтовшки в палець. Залийте їх водою, доведіть до кипіння та проваріть ще 7 хвилин. Відкиньте на друшляк, щоб витекла рідина. Додайте подрібнений кріп та часник. Для приготування маринаду змішайте сіль, цукор, оцет, олію. Отриманим маринадом залийте баклажани, додайте подрібнений чилі. Страві краще настоятися в холодильнику ніч, але їсти її можна вже за годину.

Як та з чим подавати

Подавайте мариновані баклажани в невеликій мисочці або на тарілці. Для естетичного вигляду прикрасьте зверху гілочкою кропу або кільцями свіжого чилі. Доповніть страву скибочками свіжого хліба, особливо чорного або багета.

Також мариновані баклажани можна подати як додаток до гречки, рису чи булгуру. Гострий маринад додасть крупам виразного смаку.

Рекомендуємо також приготувати баклажани азербайджанською за рецептом "Телеграфа". Проста у приготуванні страва виявляється просто неймовірною до смаку.