Беремо три картоплини — і готуємо млинці: рецепт, який здивує смаком

Смачна страва на сніданок, обід та вечерю

З картоплі можна приготувати безліч страв. Вона смачна у будь-якому вигляді. Одна з найпопулярніших страв з картоплі — деруни. Проте якщо хочеться чогось новенького, приготуйте картопляні млинці.

Млинці з картоплі за рецептом від "Господиньки" виходять м'якими та ароматними. В них можна загорнути будь-яку начинку — від овочів до м’яса чи сиру, або подати їх з улюбленим соусом. Кожного разу смак буде новим і цікавим.

Як приготувати млінці з картоплі

Інгредієнти

Варена картопля — 3 шт.

Картопляний відвар — 150 мл

Молоко — 300 мл

Яйця — 3 шт.

Цукор — 1 ст. л.

Сіль — 1 ст. л.

Дріжджі — 1 ст. л.

Борошно — 200 г

Зелень — до смаку

Олія — для обсмажування

Свіжу зелень в цьому рецепті можна замінити на дрібку сушеного часнику або італійських трав — це додасть страві пікантного середземноморського відтінку. Не зайвим буде і твердий сир. Завдяки ньому смак млинців стане більш насиченим та вершковим.

Спосіб приготування

Картоплю нарізаємо на шматочки та відварюємо в підсоленій воді до готовності. Готуємо з неї пюре. Додаємо молоко, картопляний відвар, яйця, цукор, сіль, дріжджі та збиваємо блендером до однорідності. Просіюємо до картопляної маси борошно та перемішуємо. Додаємо подрібнену зелень. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 30 хвилин. Обсмажуємо млинці до золотистості з обох сторін.

Картопляні млинці краще їсти одразу після приготування, поки вони ще теплі. Проте і в охолодженному вигляді вони залишаються смачними. Подавайте млинці викладеними стопкою, попередньо змастивши кожен шар вершковим маслом. Поруч поставте піалу з густою сметаною з часником та петрушкою. Або ж змажте млинець тонким шаром вершкового сиру, викладіть шматочок слабосоленої сьомги або форелі та загорніть у щільний рулет. Розріжте навпіл навскіс. А якщо хочете здивувати близьких, подавайте картопляні млинці з карамелізованою цибулею.