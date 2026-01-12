Беремо три картоплини — і готуємо млинці: рецепт, який здивує смаком
Смачна страва на сніданок, обід та вечерю
З картоплі можна приготувати безліч страв. Вона смачна у будь-якому вигляді. Одна з найпопулярніших страв з картоплі — деруни. Проте якщо хочеться чогось новенького, приготуйте картопляні млинці.
Млинці з картоплі за рецептом від "Господиньки" виходять м'якими та ароматними. В них можна загорнути будь-яку начинку — від овочів до м’яса чи сиру, або подати їх з улюбленим соусом. Кожного разу смак буде новим і цікавим.
Як приготувати млінці з картоплі
Інгредієнти
- Варена картопля — 3 шт.
- Картопляний відвар — 150 мл
- Молоко — 300 мл
- Яйця — 3 шт.
- Цукор — 1 ст. л.
- Сіль — 1 ст. л.
- Дріжджі — 1 ст. л.
- Борошно — 200 г
- Зелень — до смаку
- Олія — для обсмажування
Свіжу зелень в цьому рецепті можна замінити на дрібку сушеного часнику або італійських трав — це додасть страві пікантного середземноморського відтінку. Не зайвим буде і твердий сир. Завдяки ньому смак млинців стане більш насиченим та вершковим.
Спосіб приготування
- Картоплю нарізаємо на шматочки та відварюємо в підсоленій воді до готовності. Готуємо з неї пюре.
- Додаємо молоко, картопляний відвар, яйця, цукор, сіль, дріжджі та збиваємо блендером до однорідності.
- Просіюємо до картопляної маси борошно та перемішуємо.
- Додаємо подрібнену зелень.
- Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 30 хвилин.
- Обсмажуємо млинці до золотистості з обох сторін.
Картопляні млинці краще їсти одразу після приготування, поки вони ще теплі. Проте і в охолодженному вигляді вони залишаються смачними. Подавайте млинці викладеними стопкою, попередньо змастивши кожен шар вершковим маслом. Поруч поставте піалу з густою сметаною з часником та петрушкою. Або ж змажте млинець тонким шаром вершкового сиру, викладіть шматочок слабосоленої сьомги або форелі та загорніть у щільний рулет. Розріжте навпіл навскіс. А якщо хочете здивувати близьких, подавайте картопляні млинці з карамелізованою цибулею.