Быстрый рецепт маринованных баклажан

Быстро, просто и невероятно вкусно

Баклажаны — универсальный овощ. Из них можно готовить бесподобный "Тещин язык" и фантастическую баклажанную икру. Делайте с ними все, что угодно, добавляйте в любые блюда – вы получите отличную структуру и непревзойденный вкус.

А давайте приготовим сегодня маринованные баклажаны по рецепту Shuba — вы сможете полакомиться ими уже через час. Острые, кисло-сладкие с чесноком и зеленью — эти овощи станут прекрасной закуской или дополнением к мясным блюдам и картофелю.

Как приготовить быстрые маринованные баклажаны

Ингредиенты на 3 порции:

баклажан — 600 г;

чеснок, зубчики — 5 шт.;

красный перец чили — 1/4 шт.;

укроп, пучок — 1/2 шт.;

соль — 2 ч. л.;

сахар — 2 ч. л.;

уксус 9% — 2 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Баклажаны помойте, обсушите и порежьте полукружками толщиной в палец. Залейте их водой, доведите до кипения и проварите еще 7 минут. Откиньте на дуршлаг, чтобы стекла жидкость. Добавьте измельченный укроп и чеснок. Для приготовления маринада смешайте соль, сахар, уксус, растительное масло. Полученным маринадом залейте баклажаны, добавьте измельченный чили. Блюду лучше настояться в холодильнике ночь, но есть их можно уже через час.

Как и с чем подавать

Подавайте маринованные баклажаны в небольшой мисочке или на тарелке. Для эстетичного вида украсьте сверху веточкой укропа или колечками свежего чили. Дополните блюдо ломтиками свежего хлеба, особенно чёрного или багета. Также маринованные баклажаны можно подать как дополнение к гречке, рису или булгуру. Острый маринад придаст крупам выразительный вкус.

Рекомендуем также приготовить баклажаны по-азербайджански по рецепту "Телеграфа". Простое в приготовлении блюдо оказывается просто невероятным по вкусу.