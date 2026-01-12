Бісквітний пиріг "4 ложки" для лінивих і зайнятих: збив — і в духовку

Простий базовий пиріг, який кожного разу може бути іншим

Бісквіт — один із найпопулярніших десертів. Для його приготування не потрібні унікальні продукти чи велика кількість інгредієнтів.

Рецептом бісквітного пирога "4 ложки" з нами поділилися на порталі "Господинька". Він готується дуже просто, а якщо підключити фантазію, то може стати основою надзвичайно смачного та святкового торта.

Як приготувати бісквітний пиріг "4 ложки"

Інгредієнти:

Яйця — 4 шт. (бажано кімнатної температури)

Цукор — 4 ст. л.

Борошно пшеничне — 4 ст. л.

Сода — 0,5 ч. л.

За бажання у тісто можна додати родзинки, нарізані яблука, вишню, цедру лимона чи апельсина, жменю горіхів або просто 1 ст. л. какао-порошку. Якщо додаватимете дуже соковиті ягоди, не вимішуйте їх у тісто, а викладіть зверху перед випіканням.

Спосіб приготування:

Яйця збиваємо з цукром до пишної світлої маси не менше 5–7 хвилин. Маса повинна збільшитися у 3 рази та залишати чіткий слід від вінчика. Поступово додаємо просіяне борошно та соду. На цьому етапі краще відкласти міксер і обережно перемішати тісто силіконовою лопаткою знизу вгору. Виливаємо тісто у форму (змащену маслом або застелену пергаментом) і відправляємо у розігріту до 175–180°C духовку приблизно на 15-20 хвилин. Після випікання дайте пирогу "відпочити" у формі хвилин 5, а потім перекладіть на решітку та посипте цукровою пудрою. Якщо готували пиріг без начинки, полийте його ягідним кулі або шоколадною глазур'ю.

Якщо ви хочете подати пиріг як тортик, розріжте його вздовж на два коржі. Змастіть коржі сметанним кремом (200 г жирної сметани (від 20%) + 2 ст. л. цукрової пудри + дрібка ванілі), джемом, згущеним молоком або сирним кремом (200 г вершкового сиру Philadelphia + 50 г цукрової пудри + 1 ч. л. цедри лимона).