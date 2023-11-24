Тыквенная каша с "сюрпризом": рецепт полезного завтрака

Приятно, вкусно и полезно

Тыква — поистине королева сезона. Из нее получаются невероятно вкусные блюда — чего только стоит тыквенная каша! Рисовая каша с тыквой — это идеальное осеннее блюдо. Из обычной тыквы, яблок и риса у вас получится невероятно вкусный и полезный завтрак. Такое блюдо каждое утро сделает невероятно солнечным.

Рецептом блюда поделились "Важно знать".

Как приготовить тыквенную кашу с рисом и яблоками

Ингредиенты:

150 г риса;

200 г очищенной тыквы;

100 г яблок;

400 мл молока;

1 ст. л. сахара;

30 г сливочного масла;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Для начала подготовьте все ингредиенты. Рисовую крупу промойте до прозрачности. Тыкву очистите от кожуры и семечек, мякоть нарежьте кубиками, а яблоки — мелко. В кастрюлю налейте молоко и отправьте его на плиту. Добавьте в него промытый рис и доведите до кипения, периодически помешивая. Когда каша закипит, добавьте в нее тыкву. Не прекращая помешивать, варите рис в течение 15–20 минут. В процессе варки добавьте в кашу сахар, посолите, по желанию добавьте немного ванильного сахара. Когда тыква размягчится, разомните кашу толкушкой. Добавьте в кашу яблоки, поварите еще в течение 3 минут, снимите с огня и дайте настояться. Добавьте в кашу сливочного масла, кунжута — по желанию и подавайте на стол.

Как и с чем подавать

Рисовую кашу с яблоками и тыквой подавайте горячей в глубокой мисочке. По желанию сверху кашу можно присыпать орехами и семенами. Если вы не хотите добавлять сахар, замените его порцией меда или кленового сиропа, которые нужно полить прямо на кашу в тарелке. Щедрая щепотка корицы или мускатного ореха подчеркнет осеннюю тему и согревающий аромат тыквы и яблок.

Для придания кремовости и изысканности, в центр тарелки можно положить ложку густых сливок или греческого йогурта. А если вы хотите разнообразить вкус, добавьте горстку сухофруктов — мелкие кусочки кураги, чернослива или немного клюквы.

