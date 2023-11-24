Тыквенная каша с "сюрпризом": рецепт полезного завтрака
-
-
Приятно, вкусно и полезно
Тыква — поистине королева сезона. Из нее получаются невероятно вкусные блюда — чего только стоит тыквенная каша! Рисовая каша с тыквой — это идеальное осеннее блюдо. Из обычной тыквы, яблок и риса у вас получится невероятно вкусный и полезный завтрак. Такое блюдо каждое утро сделает невероятно солнечным.
Рецептом блюда поделились "Важно знать".
Как приготовить тыквенную кашу с рисом и яблоками
Ингредиенты:
- 150 г риса;
- 200 г очищенной тыквы;
- 100 г яблок;
- 400 мл молока;
- 1 ст. л. сахара;
- 30 г сливочного масла;
- соль по вкусу.
Способ приготовления:
- Для начала подготовьте все ингредиенты. Рисовую крупу промойте до прозрачности. Тыкву очистите от кожуры и семечек, мякоть нарежьте кубиками, а яблоки — мелко.
- В кастрюлю налейте молоко и отправьте его на плиту. Добавьте в него промытый рис и доведите до кипения, периодически помешивая. Когда каша закипит, добавьте в нее тыкву.
- Не прекращая помешивать, варите рис в течение 15–20 минут. В процессе варки добавьте в кашу сахар, посолите, по желанию добавьте немного ванильного сахара. Когда тыква размягчится, разомните кашу толкушкой.
- Добавьте в кашу яблоки, поварите еще в течение 3 минут, снимите с огня и дайте настояться.
- Добавьте в кашу сливочного масла, кунжута — по желанию и подавайте на стол.
Как и с чем подавать
Рисовую кашу с яблоками и тыквой подавайте горячей в глубокой мисочке. По желанию сверху кашу можно присыпать орехами и семенами. Если вы не хотите добавлять сахар, замените его порцией меда или кленового сиропа, которые нужно полить прямо на кашу в тарелке. Щедрая щепотка корицы или мускатного ореха подчеркнет осеннюю тему и согревающий аромат тыквы и яблок.
Для придания кремовости и изысканности, в центр тарелки можно положить ложку густых сливок или греческого йогурта. А если вы хотите разнообразить вкус, добавьте горстку сухофруктов — мелкие кусочки кураги, чернослива или немного клюквы.
