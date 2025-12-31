Просто, красиво и празднично: рецепт фаршированных яиц с авокадо на Новый год

Эта закуска готовится за 15 минут

Фаршированные яйца с авокадо на новогодний стол — это яркая, современная и в то же время простая закуска, которая идеально вписывается в праздничное меню. Многие хозяйки выбирают именно такие блюда, ведь они позволяют разнообразить застолье, добавить цвета и удивить гостей новой подачей. К тому же приготовление этого блюда не требует много времени.

Как приготовить фаршированные яйца с авокадо-кремом

Выбирайте именно крупные яйца С0, чтобы "основа" для елочки была устойчивой.

Авокадо лучше брать сорта Хасс (с темной кожурой). Они лучше подходят для приготовления кремовой начинки.

Если авокадо нет, можно сделать классическую начинку (желток + майонез + чеснок), но добавить много мелко нарезанного укропа для цвета.

Чили можно заменить зернышками граната.

Читайте также:

Ингредиенты

Яйца 4 шт.

Авокадо Хасс 2 шт.

Сок лимона 1 ст.л.

Соль и черный молотый перец по вкусу.

Хлопья чили или измельченный укроп для имитации гирлянд.

Морковь или твердый сыр – для верхушек-звездочек.

Пошаговая инструкция

Яйца нужно сварить вкрутую (9–10 минут после закипания). Сразу после варки переложите их в ледяную воду на 10 минут. Это не просто облегчает чистку, но и предотвращает появление темного кольца вокруг желтка. Разрежьте яйца пополам, выньте желтки. В миске соедините желтки, мякоть авокадо, лимонный сок и специи. Лучше это делать с помощью блендера, чтобы не осталось комочков. Если авокадо не очень спелое, добавьте 1 ч. л. греческого йогурта или сливочного сыра. Переложите массу в кондитерский мешок с насадкой "звездочка". Наполняйте белки по кругу, поднимая руку вверх, чтобы создать конус. Украсьте "елочки" хлопьями чили (это добавит пикантности) или укропом. Сверху установите звездочку, вырезанную из моркови или сыра.

Выложите фаршированные яйца на большое плоское блюдо темного цвета (черное, темно-синее или глубокое зеленое). Перед тем как выкладывать яйца, присыпьте тарелку небольшим количеством тертого пармезана или кокосовой стружки, чтобы создать иллюзию снега.

Фаршированные яйца скользят по гладкой поверхности. Чтобы они стояли уверенно, срежьте крошечный кусочек белка с нижней части каждой половинки закуски.