Беспроигрышное блюдо к праздничному столу: приготовьте сочный куриный рулет (видео)
Новый год уже не за горами, и каждая хозяйка начинает думать, чем удивить гостей за праздничным столом.
Особого внимания всегда заслуживает сочная, ароматная курочка, которая нравится всем без исключения. Но сегодня мы предлагаем подать ее в более праздничном и эффектном формате – в виде нежного куриного рулета. Это блюдо смотрится презентабельно, легко нарезается и отлично подходит как для горячей подачи, так и холодной закуски. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anna_roiko_".
Как приготовить сочный куриный рулет
Советы по выбору ингредиентов
Для рулета лучше всего подойдет мясо из бедра — оно сочнее филе и не пересыхает во время запекания. Выбирайте свежее охлажденное мясо без лишней влаги и постороннего запаха. Чеснок и зелень должны быть ароматными и свежими, они формируют вкус. Болгарский перец лучше брать мясистый и сладкий – он придаст сочности и красивому срезу.
Ингредиенты:
- куриное мясо из бедра – 600 г;
- соль – 1,5 ч. л.;
- черный перец – 0,5 ч. л.;
- чеснок – 3 зубчика;
- майонез – 1 ст. л.;
- свежая зелень – по вкусу;
- болгарский перец – 1 шт.;
Способ приготовления:
- Подготовить куриное мясо, разложить ровным слоем, посолить, поперчить и смазать майонезом.
- Добавить измельченный чеснок, нарезанную зелень и нарезанный соломкой болгарский перец.
- Скрутить мясо плотным рулетом и оставить мариноваться на 30 минут.
- Выложить рулет в форму для запекания, добавить стакан воды и проколоть рулет иглой в нескольких местах.
- Запекать в духовке при температуре 170 С примерно 60 минут.
- Достать рулет из духовки, накрыть доской и поставить сверху груз, оставить охлаждаться ночью для лучшей формы.
Как и с чем подавать
Куриный рулет идеально подходит для новогоднего стола в нарезке тонкими ломтиками. Его можно подать с горчичным, чесночным или йогуртовым соусом, дополнить свежими овощами, зеленью или маринованными огурцами. В горячем виде рулет хорошо сочетается с картофельным пюре, запеченными овощами или рисом. Для праздничной подачи украсьте блюдо зеленью, зернами граната или запеченным перцем.
Этот куриный рулет – именно тот вариант, когда минимум усилий дает максимальный эффект. Он стабильно удается, смотрится празднично и всегда исчезает со стола первым. Прекрасный выбор для Нового года и любого семейного праздника.