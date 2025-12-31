Укр

Салат со шпротами для праздничного стола: необычная подача классики, что удивит гостей (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Салат со шпротами
Салат со шпротами. Фото instagram.com

Новый год вот-вот наступит, и хозяйки активно составляют праздничное меню, продумывая каждое блюдо до мелочей.

Часто на новогодний стол готовят бутерброды со шпротами, но сегодня мы предлагаем приготовить из этой рыбы несколько необычное и очень эффектное праздничный салат, который можно подать слоями в кондитерском кольце. Он не только красиво выглядит, но и обладает непревзойденным вкусом, который оценят все гости. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".

Как приготовить салат со шпротами

Советы по выбору ингредиентов и их качеству

Выбирайте шпроты высокого качества: упругие, золотистые, без постороннего запаха. Картофель, морковь и яйца должны быть свежими среднего размера, чтобы равномерно отвариваться. Зеленый лук — только свежий и яркий. Майонез желательно брать домашний или проверенный производитель для насыщенного вкуса.

Ингредиенты:

  • шпроты – 1 б. (250 г);
  • картофель – 2 шт.;
  • зеленый лук – 1 пуч.;
  • морковь – 1 шт.;
  • горошек – 1/2 б.;
  • яйца – 3 шт.;
  • майонез – 4-5 ст. л.;
  • специи: соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Отварить картофель, морковь и яйца до готовности.
  2. Охладить овощи и яйца, почистить.
  3. Выложить шпроты в тарелку, слегка размять вилкой, слить масло.
  4. Порезать картофель мелким кубиком.
  5. Зеленый лук мелко порубить.
  6. Морковь натереть на грубую терку.
  7. Отцедить горошек от жидкости.
  8. Яйца натереть на грубую терку.
  9. Поместить майонез в кондитерский мешок или шарики с маленькой дырочкой.
  10. Выложить салат слоями в кондитерском кольце в такой последовательности: картофель – немного специй – сеточка майонеза – шпроты – зеленый лук – сеточка майонеза – морковь – немного специй – сеточка майонеза – горошек – яйца – немного специй.
  11. Дать салату настояться в холодильнике 1–2 часа.
  12. Сверху покрыть последней сеточкой майонеза и украсить по желанию.

Как и с чем подавать

Салат со шпротами лучше всего подавать охлажденным в прозрачном кондитерском кольце или красиво уложенным слоями на плоской тарелке. Украсить можно свежей зеленью, зернами граната, тонкими ломтиками лимона или горчичной зернистой сеткой. Блюдо хорошо сочетается с тостами, свежим хлебом, легкими гарнирами из овощей или маринованными огурцами.

Салат получается нежный, яркий и праздничный и станет настоящим украшением вашего новогоднего стола.

Теги:
#Салат #Закуска #Готовим дома