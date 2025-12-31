Салат со шпротами для праздничного стола: необычная подача классики, что удивит гостей (видео)
Автор
-
Дата публикации
-
Автор
Новый год вот-вот наступит, и хозяйки активно составляют праздничное меню, продумывая каждое блюдо до мелочей.
Часто на новогодний стол готовят бутерброды со шпротами, но сегодня мы предлагаем приготовить из этой рыбы несколько необычное и очень эффектное праздничный салат, который можно подать слоями в кондитерском кольце. Он не только красиво выглядит, но и обладает непревзойденным вкусом, который оценят все гости. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".
Как приготовить салат со шпротами
Советы по выбору ингредиентов и их качеству
Выбирайте шпроты высокого качества: упругие, золотистые, без постороннего запаха. Картофель, морковь и яйца должны быть свежими среднего размера, чтобы равномерно отвариваться. Зеленый лук — только свежий и яркий. Майонез желательно брать домашний или проверенный производитель для насыщенного вкуса.
Ингредиенты:
- шпроты – 1 б. (250 г);
- картофель – 2 шт.;
- зеленый лук – 1 пуч.;
- морковь – 1 шт.;
- горошек – 1/2 б.;
- яйца – 3 шт.;
- майонез – 4-5 ст. л.;
- специи: соль, перец – по вкусу;
Способ приготовления:
- Отварить картофель, морковь и яйца до готовности.
- Охладить овощи и яйца, почистить.
- Выложить шпроты в тарелку, слегка размять вилкой, слить масло.
- Порезать картофель мелким кубиком.
- Зеленый лук мелко порубить.
- Морковь натереть на грубую терку.
- Отцедить горошек от жидкости.
- Яйца натереть на грубую терку.
- Поместить майонез в кондитерский мешок или шарики с маленькой дырочкой.
- Выложить салат слоями в кондитерском кольце в такой последовательности: картофель – немного специй – сеточка майонеза – шпроты – зеленый лук – сеточка майонеза – морковь – немного специй – сеточка майонеза – горошек – яйца – немного специй.
- Дать салату настояться в холодильнике 1–2 часа.
- Сверху покрыть последней сеточкой майонеза и украсить по желанию.
Как и с чем подавать
Салат со шпротами лучше всего подавать охлажденным в прозрачном кондитерском кольце или красиво уложенным слоями на плоской тарелке. Украсить можно свежей зеленью, зернами граната, тонкими ломтиками лимона или горчичной зернистой сеткой. Блюдо хорошо сочетается с тостами, свежим хлебом, легкими гарнирами из овощей или маринованными огурцами.
Салат получается нежный, яркий и праздничный и станет настоящим украшением вашего новогоднего стола.