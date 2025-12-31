Салат со шпротами для праздничного стола: необычная подача классики, что удивит гостей (видео)

Новый год вот-вот наступит, и хозяйки активно составляют праздничное меню, продумывая каждое блюдо до мелочей.

Часто на новогодний стол готовят бутерброды со шпротами, но сегодня мы предлагаем приготовить из этой рыбы несколько необычное и очень эффектное праздничный салат, который можно подать слоями в кондитерском кольце. Он не только красиво выглядит, но и обладает непревзойденным вкусом, который оценят все гости. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".

Как приготовить салат со шпротами

Советы по выбору ингредиентов и их качеству

Выбирайте шпроты высокого качества: упругие, золотистые, без постороннего запаха. Картофель, морковь и яйца должны быть свежими среднего размера, чтобы равномерно отвариваться. Зеленый лук — только свежий и яркий. Майонез желательно брать домашний или проверенный производитель для насыщенного вкуса.

Ингредиенты:

шпроты – 1 б. (250 г);

картофель – 2 шт.;

зеленый лук – 1 пуч.;

морковь – 1 шт.;

горошек – 1/2 б.;

яйца – 3 шт.;

майонез – 4-5 ст. л.;

специи: соль, перец – по вкусу;

Способ приготовления:

Отварить картофель, морковь и яйца до готовности. Охладить овощи и яйца, почистить. Выложить шпроты в тарелку, слегка размять вилкой, слить масло. Порезать картофель мелким кубиком. Зеленый лук мелко порубить. Морковь натереть на грубую терку. Отцедить горошек от жидкости. Яйца натереть на грубую терку. Поместить майонез в кондитерский мешок или шарики с маленькой дырочкой. Выложить салат слоями в кондитерском кольце в такой последовательности: картофель – немного специй – сеточка майонеза – шпроты – зеленый лук – сеточка майонеза – морковь – немного специй – сеточка майонеза – горошек – яйца – немного специй. Дать салату настояться в холодильнике 1–2 часа. Сверху покрыть последней сеточкой майонеза и украсить по желанию.

Как и с чем подавать

Салат со шпротами лучше всего подавать охлажденным в прозрачном кондитерском кольце или красиво уложенным слоями на плоской тарелке. Украсить можно свежей зеленью, зернами граната, тонкими ломтиками лимона или горчичной зернистой сеткой. Блюдо хорошо сочетается с тостами, свежим хлебом, легкими гарнирами из овощей или маринованными огурцами.

Салат получается нежный, яркий и праздничный и станет настоящим украшением вашего новогоднего стола.