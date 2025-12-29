Не запеченная и не жареная: как приготовить скумбрию на новогодний стол

Простой рецепт скумбрии на праздничный стол

Скумбрию можно приготовить по-разному. Эта рыба очень вкусная в тушеном или запеченном виде. Но на праздничный новогодний стол ее можно приготовить в маринаде и подавать как холодную закуску.

Если вам нужно проверенное блюдо, которое понравится гостям и не отнимет много времени на приготовление, эта маринованная скумбрия станет удачным выбором. Рецептом поделились на сайте Sensatsiya.

Как замариновать скумбрию

Покупайте скумбрию с целой кожицей, без желтых пятен (признак окисления жира). Глаза должны быть светлыми, а не впавшими. Размораживайте ее исключительно в холодильнике, а не при комнатной температуре или в воде. Также не ждите полной разморозки. Рыбу значительно легче нарезать на ровные кусочки, когда она еще слегка подморожена.

Если вы не любите гвоздику, замените ее душистым перцем. Вместо яблочного уксуса для маринада можно использовать винный или сок лимона, но вкус будет несколько острее.

Когда маринад будет готов, дайте ему полностью остыть до комнатной температуры. Если залить рыбу горячим маринадом, она просто "сварится" и станет мягкой.

Ингредиенты

замороженная скумбрия – 2 шт.

репчатый лук – 1 шт.

вода – 250 мл

гвоздика – 6 бутонов

черный перец горошком – 10 шт.

черный молотый перец – щепотка

кориандр – 5 зерен

соль – 2 ч. л.

сахар – 0,5 ч. л.

подсолнечное масло – 2 ст. л.

яблочный уксус 9% – 2,5 ложки

лавровый лист – 2 шт.

Этапы приготовления

Удалите голову, плавники и внутренности. Обязательно снимите черную пленку внутри брюшка, иначе рыба будет горчить. Нарежьте порционными кусками толщиной 2-2,5 см. В сотейник налейте воду, добавьте соль, сахар, все пряности и масло. Доведите до кипения и проварите ровно 1 минуту. В конце влейте уксус, перемешайте и снимите с огня. Лук нарежьте тонкими полукольцами. В стеклянную или керамическую емкость выложите слоями рыбу и лук. Залейте охлажденным маринадом так, чтобы он полностью покрывал кусочки. Поставьте в холодильник на сутки.

Скумбрия идеально подходит к отварному картофелю и ломтику ржаного хлеба. При подаче добавьте к блюду свежий зеленый лук.

Также стоит отметить, что рыба может храниться в маринаде в холодильнике до 4-5 дней, но учитывайте, чем дольше она стоит, тем соленее становится.