Атлантическое "сало" к Новому году: необычная закуска из сельди, которая легко затмит "Шубу" (видео)

Новый год вот-вот наступит, и хозяйки активно составляют праздничное меню, продумывая каждое блюдо до мелочей.

Классикой среди салатов с селедкой уже много лет остается "Селедка под шубой". Но сегодня мы предлагаем приготовить из этой рыбы несколько необычное, эффектное и вкусное. Этот рулет выглядит по-настоящему празднично, готовится быстро и точно не потеряется среди других блюд. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tetiana.shlikhtenko"

Как приготовить "атлантическое сало"

Советы по выбору ингредиентов и их качеству

Выбирайте атлантическую селедку среднего размера, упругую, без желтизны и резкого запаха — именно такая рыба будет нежной и сочной. Сливочное масло должно быть качественным, с жирностью не менее 82%, без посторонних примесей и обязательно хорошо охлажденным. Зелень подойдет любой свежий: укроп, петрушка или зеленый лук, главное – яркий аромат. Лимон для цедры выбирайте с тонкой шкуркой и без воскового покрытия.

Ингредиенты:

сельдь – 2 шт.;

масло сливочное – 60 г;

зелень – маленький пучок;

цедра лимона – из половины плода.

Способ приготовления:

Очистить сельдь от кожи и костей, разрезать филе вдоль и разложить его на пищевой пленке внахлест. Смазать поверхность тонким слоем холодного сливочного масла. Посыпать мелко нарезанной зеленью и добавить лимонную цедру. Плотно свернуть рулетом, завернуть в пленку и отправить в холодильник минимум на 1-2 часа.

Как и с чем подавать

Рулет из сельди лучше всего подавать охлажденным, нарезав его порционными ломтиками. Он отлично смотрится на праздничной тарелке с темным хлебом, тостами или гренками. Для декора подойдет микрозелень, зерна граната или тонкие ломтики лимона. Закуска хорошо сочетается с отварным картофелем, маринованными овощами и классическими новогодними напитками.

Этот рулет – идеальный вариант для тех, кто хочет обновить праздничное меню, не отказываясь от любимого вкуса сельди. Просто, красиво и очень по-новогоднему.