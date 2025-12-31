Выглядит роскошно и невероятно вкусно: как приготовить королевскую "Мимозу" с тунцом (видео)

Новый год вот-вот наступит, и хозяйки активно составляют праздничное меню, продумывая каждое блюдо до мелочей.

Часто на праздничный стол готовят классические салаты типа "Оливье" или "Шубы", или необычный салат "Карнавал". Но сегодня мы предлагаем приготовить классику в необычном виде – нежный рулет "Королевская Мимоза", сочетающий легкость, праздничный вид и богатый вкус, но при этом остающийся бюджетным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "diana_kulikovska".

Как приготовить рулет "Королевская Мимоза"

Советы по выбору ингредиентов и их качеству

Выбирайте свежие овощи среднего размера, чтобы они равномерно отваривались и не были слишком водянистыми. Морковь, если она очень сочная, можно немного отжать. Тунец лучше брать в своем соке или качественный консервированный продукт без лишнего масла. Майонез лучше брать классический или домашний. Икра и крем-сыр придают рулету праздничный вид и нежность, но их можно использовать по желанию.

Ингредиенты:

морковь – 4 шт. большие;

картофель – 5 шт.;

яйца – 3 шт.;

тунец – 140 г;

лук – 1/4 большого;

майонез – по вкусу;

икра – по желанию;

крем-сыр – по желанию;

соль – по вкусу;

Способ приготовления:

Отварить морковь, картофель и яйца до готовности. Охладить овощи и яйца, натереть на мелкую терку. Если морковь очень сочная, чуть-чуть отжать, чтобы уменьшить жидкость. Лук мелко порезать. Смешать натертые овощи и яйца с тунцом, добавить соль по вкусу. Смазать все слои майонезом и сформовать рулет. По желанию добавить икру и крем-сыр для украшения. Поставить рулет в холодильник на 1-2 часа перед подачей.

Как и с чем подавать:

Салат лучше всего подавать охлажденным в виде рулета, нарезанного порционными ломтиками. Для украшения подойдут свежие зеленые листики, чуть-чуть икры сверху или тонкие полоски крем-сыра. Салат хорошо сочетается с тостами, легкими гарнирами из овощей, маринованными огурцами или оливками.

Рулет получается нежным, аппетитным и праздничным и станет украшением любого новогоднего стола.