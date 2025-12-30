Укр

Новогодняя классика по-новому: селедка под "шубой" в формате праздничных бутербродов (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Бутерброды с сельдью и свеклой
Бутерброды с сельдью и свеклой. Фото instagram.com

Новый год уже не за горами, и хозяйки все чаще задумываются, что приготовить на праздничный стол, чтобы удивить гостей и не потратить лишнее время.

Среди безоговорочных фаворитов всегда остается "Селедка под шубой", но хочется подать ее более современно и эффектно. Сегодня мы предлагаем оригинальный вариант – порционные бутерброды, которые смотрятся ярко и очень празднично. Это тот самый любимый вкус, но в более легкой, эстетической и удобной подаче. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "korolivska1".

Как приготовить бутерброды с сельдью и свеклой

Советы по выбору ингредиентов и их качеству

Для бутербродов выбирайте плотный бородинский хлеб с насыщенным ароматом – он хорошо держит форму и подчеркивает вкус сельди. Сельдь должна быть малосольной, упругой, без резкого запаха и лишней влаги. Свеклу лучше запекать, а не варить – так она будет слаще и менее водянистой. Крем-сыр используйте без добавок с нежной текстурой и нейтральным вкусом.

Ингредиенты:

  • хлеб бородинский – 10 маленьких ломтиков;
  • крем-сыр – 80 г;
  • свекла вареная или печеная – 80 г;
  • сельдь малосольная – 150 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • горчица французская – по вкусу;
  • микрозелень – для подачи;
  • лимонный перец – по желанию.

Способ приготовления:

  1. Отварить яйца до готовности, охладить, очистить и натереть на мелкой терке.
  2. Свеклу натереть на мелкой терке и при необходимости слегка отжать лишний сок.
  3. Крем-сыр смешать со свеклой до однородной массы, по желанию добавить щепотку лимонного перца.
  4. Сельдь очистить от кожуры и костей и нарезать небольшими аккуратными кусочками.
  5. Хлеб по желанию подсушить на сухой сковороде или в духовке до легкой хрустящей корочки.
  6. Намазать хлеб свекольно-сырной массой, сверху выложить тертое яйцо, кусочки сельди и добавить немного французской горчицы.
  7. Украсить микрозеленью и сразу подавать на стол.

Как и с чем подавать

Такие бутерброды идеально подходят как холодная закуска к новогоднему столу, фуршету или семейному ужину. Подавать их следует на большой плоской тарелке или деревянной доске, украсив микрозеленью, зеленью укропа или тонкими ломтиками маринованного лука. Они прекрасно сочетаются с игристым вином, сухим шампанским или классическими крепкими напитками. По желанию рядом можно подать соус на основе сметаны и горчицы или хреновый легкий соус.

Эти бутерброды станут настоящей изюминкой новогоднего меню, совмещая знакомый вкус в современной подаче. Готовятся быстро, смотрятся эффектно и гарантированно понравятся гостям.

Теги:
#Свекла #Селедка #Готовим дома