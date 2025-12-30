Новогодняя классика по-новому: селедка под "шубой" в формате праздничных бутербродов (видео)

Новый год уже не за горами, и хозяйки все чаще задумываются, что приготовить на праздничный стол, чтобы удивить гостей и не потратить лишнее время.

Среди безоговорочных фаворитов всегда остается "Селедка под шубой", но хочется подать ее более современно и эффектно. Сегодня мы предлагаем оригинальный вариант – порционные бутерброды, которые смотрятся ярко и очень празднично. Это тот самый любимый вкус, но в более легкой, эстетической и удобной подаче. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "korolivska1".

Как приготовить бутерброды с сельдью и свеклой

Советы по выбору ингредиентов и их качеству

Для бутербродов выбирайте плотный бородинский хлеб с насыщенным ароматом – он хорошо держит форму и подчеркивает вкус сельди. Сельдь должна быть малосольной, упругой, без резкого запаха и лишней влаги. Свеклу лучше запекать, а не варить – так она будет слаще и менее водянистой. Крем-сыр используйте без добавок с нежной текстурой и нейтральным вкусом.

Ингредиенты:

хлеб бородинский – 10 маленьких ломтиков;

крем-сыр – 80 г;

свекла вареная или печеная – 80 г;

сельдь малосольная – 150 г;

яйца – 2 шт.;

горчица французская – по вкусу;

микрозелень – для подачи;

лимонный перец – по желанию.

Способ приготовления:

Отварить яйца до готовности, охладить, очистить и натереть на мелкой терке. Свеклу натереть на мелкой терке и при необходимости слегка отжать лишний сок. Крем-сыр смешать со свеклой до однородной массы, по желанию добавить щепотку лимонного перца. Сельдь очистить от кожуры и костей и нарезать небольшими аккуратными кусочками. Хлеб по желанию подсушить на сухой сковороде или в духовке до легкой хрустящей корочки. Намазать хлеб свекольно-сырной массой, сверху выложить тертое яйцо, кусочки сельди и добавить немного французской горчицы. Украсить микрозеленью и сразу подавать на стол.

Как и с чем подавать

Такие бутерброды идеально подходят как холодная закуска к новогоднему столу, фуршету или семейному ужину. Подавать их следует на большой плоской тарелке или деревянной доске, украсив микрозеленью, зеленью укропа или тонкими ломтиками маринованного лука. Они прекрасно сочетаются с игристым вином, сухим шампанским или классическими крепкими напитками. По желанию рядом можно подать соус на основе сметаны и горчицы или хреновый легкий соус.

Эти бутерброды станут настоящей изюминкой новогоднего меню, совмещая знакомый вкус в современной подаче. Готовятся быстро, смотрятся эффектно и гарантированно понравятся гостям.