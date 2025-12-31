Затмит даже "Шубу": готовим изысканный салат на Новый год за считанные минуты (видео)

Выглядит на миллион, а готовится проще некуда

На новогодний стол не обязательно ставить только сытные салаты вроде "Шубы" и ее вариаций. Легкий салат с креветками, сладким перцем и сыром тоже будет кстати. Эта закуска обладает изысканным вкусом, а выглядит так, будто ее готовили в ресторане. К тому же готовится удивительно быстро.

Рецептом поделилась YouTube-блогерша Екатерина Бобылева. Этот салат выручит, если времени мало, а хочется приготовить эффектное и современное блюдо.

Ингредиенты:

Креветки (тигровые или королевские) 15 шт. (около 200 г)

Перец сладкий 1 большой (красный или желтый для яркости)

Сыр Фета 100 г

Оливки 10-12 шт.

Для маринадов и жарки:

Для перца: 1 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. уксуса (лучше яблочного или винного), 0,5 ч. л. соли, 1 зубчик чеснока.

Для феты: 1 ч. л. итальянских трав, 1 ч. л. цедры лимона, 1 ст. л. лимонного сока, 2 ст. л. оливкового масла.

Для креветок: 20 г сливочного масла, 1 зубчик чеснока.

Этапы приготовления

Запеките перец в духовке при 200°C до появления черных "подпалин" (примерно 20 мин). Сразу после духовки положите горячий перец в зип-пакет или накройте миской на 10 минут. Пар отслоит кожицу, и вы снимете ее одним движением. Очищенный перец нарежьте широкими полосками и смешайте с маслом, уксусом, сахаром, солью и измельченным чесноком. Дайте ему постоять — этот маринад потом станет основой заправки для всего салата. Нарежьте сыр кубиками (примерно 1,5х1,5 см). Смешайте с итальянскими травами, цедрой и соком лимона. Очистите креветки. Обязательно сделайте небольшой надрез вдоль спинки, чтобы удалить кишечник. Жарьте на смеси сливочного масла и раздавленного чеснока буквально по 1,5–2 минуты с каждой стороны. Не передержите, иначе они станут "резиновыми". Выложите полоски маринованного перца на тарелку. Сверху распределите теплые креветки и кубики феты. Добавьте оливки. Полейте сверху остатками маринада от перца. Украсьте листочками свежего базилика или микрозеленью горошка.

Полезные советы по приготовлению салата