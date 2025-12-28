Закуска с сельдью: оригинальный рецепт (видео)

Эффектная закуска готовится из доступных продуктов

Сельдь особенно вкусная с вареным картофелем. Обычно эти продукты подают на стол как два отдельных блюда. Но их можно соединить во вкусную закуску, которая будет уместна даже в праздничном меню.

Как это сделать, наглядно показал кулинарный блогер Иван Янюк на своем YouTube-канале. По его словам, это блюдо особенно понравится всем любителям сытных блюд.

Как приготовить праздничную закуску из картофеля и сельди

При желании вместо сельди можно использовать слабосоленую семгу или форель. Майонез можно заменить греческим йогуртом с каплей лимонного сока и щепоткой горчицы. А если хочется сделать блюдо более пикантным, добавьте к начинке мелко нарезанный соленый огурец.

Ингредиенты

4 отваренных в мундирах картофелины

50 г сливочного масла (82,5%)

1 ст. л. масла

4 вареных яйца

10 г свежего укропа

3 ст. л. майонеза

1 филе сельди

1 фиолетовый лук

французская горчица в зернах

соль и черный перец.

Этапы приготовления

Отваренный в мундирах картофель очистите от кожуры и положите в глубокую миску. Добавьте сливочное масло, соль, черный перец и одну столовую ложку растительного масла. Тщательно разомните всё толкушкой до однородности. Разогрейте духовку до 180°C. Противень застелите пергаментом. Смажьте руки растительным маслом, чтобы "тесто" не липло. Сформируйте из картофеля шарики весом примерно 70 г каждый. Выложите шарики на противень на расстоянии около 5 см друг от друга. Возьмите стакан (или небольшую баночку) и дном надавите на каждый шарик, формируя небольшое углубление для начинки. Отправьте в духовку на 10–15 минут (режим: верх-низ + конвекция). Картофель должен стать золотистым и подрумяниться. Мелко нарежьте свежий укроп. Вареные куриные яйца нарежьте мелким кубиком. Смешайте яйца с укропом в миске, добавьте соль, перец и 3 столовые ложки майонеза. Тщательно перемешайте. Достаньте запеченный картофель из духовки и выложите на тарелку для подачи. На каждую картофельную лепешку выложите примерно по 1 столовой ложке яичной начинки. Сельдь нарежьте тонкими пластинками. Положите по два ломтика на каждую порцию, слегка прижимая. Фиолетовый лук нарежьте тонкими кольцами и выложите сверху (по 2–3 кольца на порцию). Добавьте на каждую закуску немного французской горчицы (на кончике чайной ложки).

Не добавляйте молоко или сливки в пюре. Оно должно быть густым, иначе шарики расплывутся по противню. После запекания картофельной основы дайте ей остыть хотя бы 5 минут, а затем выкладывайте начинку. Иначе майонез может "потечь", а яйца потеряют свежесть.

Эта закуска вкусная теплой, когда картофель еще сохраняет аромат после запекания, но ее также можно подавать и в холодном виде.