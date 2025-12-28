Закуска с сельдью: оригинальный рецепт (видео)
-
-
Эффектная закуска готовится из доступных продуктов
Сельдь особенно вкусная с вареным картофелем. Обычно эти продукты подают на стол как два отдельных блюда. Но их можно соединить во вкусную закуску, которая будет уместна даже в праздничном меню.
Как это сделать, наглядно показал кулинарный блогер Иван Янюк на своем YouTube-канале. По его словам, это блюдо особенно понравится всем любителям сытных блюд.
Как приготовить праздничную закуску из картофеля и сельди
При желании вместо сельди можно использовать слабосоленую семгу или форель. Майонез можно заменить греческим йогуртом с каплей лимонного сока и щепоткой горчицы. А если хочется сделать блюдо более пикантным, добавьте к начинке мелко нарезанный соленый огурец.
Ингредиенты
- 4 отваренных в мундирах картофелины
- 50 г сливочного масла (82,5%)
- 1 ст. л. масла
- 4 вареных яйца
- 10 г свежего укропа
- 3 ст. л. майонеза
- 1 филе сельди
- 1 фиолетовый лук
- французская горчица в зернах
- соль и черный перец.
Этапы приготовления
- Отваренный в мундирах картофель очистите от кожуры и положите в глубокую миску. Добавьте сливочное масло, соль, черный перец и одну столовую ложку растительного масла. Тщательно разомните всё толкушкой до однородности.
- Разогрейте духовку до 180°C. Противень застелите пергаментом.
- Смажьте руки растительным маслом, чтобы "тесто" не липло. Сформируйте из картофеля шарики весом примерно 70 г каждый.
- Выложите шарики на противень на расстоянии около 5 см друг от друга. Возьмите стакан (или небольшую баночку) и дном надавите на каждый шарик, формируя небольшое углубление для начинки.
- Отправьте в духовку на 10–15 минут (режим: верх-низ + конвекция). Картофель должен стать золотистым и подрумяниться.
- Мелко нарежьте свежий укроп. Вареные куриные яйца нарежьте мелким кубиком. Смешайте яйца с укропом в миске, добавьте соль, перец и 3 столовые ложки майонеза. Тщательно перемешайте.
- Достаньте запеченный картофель из духовки и выложите на тарелку для подачи.
- На каждую картофельную лепешку выложите примерно по 1 столовой ложке яичной начинки.
- Сельдь нарежьте тонкими пластинками. Положите по два ломтика на каждую порцию, слегка прижимая.
- Фиолетовый лук нарежьте тонкими кольцами и выложите сверху (по 2–3 кольца на порцию).
- Добавьте на каждую закуску немного французской горчицы (на кончике чайной ложки).
Не добавляйте молоко или сливки в пюре. Оно должно быть густым, иначе шарики расплывутся по противню. После запекания картофельной основы дайте ей остыть хотя бы 5 минут, а затем выкладывайте начинку. Иначе майонез может "потечь", а яйца потеряют свежесть.
Эта закуска вкусная теплой, когда картофель еще сохраняет аромат после запекания, но ее также можно подавать и в холодном виде.