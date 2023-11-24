Гарбузова каша з "сюрпризом": рецепт корисного сніданку

Приємно, смачно та корисно

Гарбуз — воістину король сезону. З нього виходять неймовірно смачні страви — чого тільки варта гарбузова каша! Рисова каша з гарбузом — це ідеальна осіння страва. Зі звичайного гарбуза, яблук і рису у вас вийде неймовірно смачний і корисний сніданок. Саме він буде робити сніданок неймовірно сонячним.

Рецептом поділилися "Важно знать".

Як приготувати гарбузову кашу з рисом та яблуками

Інгредієнти:

150 г рису;

200 г очищеного гарбуза;

100 г яблук;

400 мл молока;

1 ст. л. цукру;

30 г вершкового масла;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Для початку підготуйте усі інгредієнти. Рисову крупу промийте до прозорості. Гарбуз очистьте від шкірки та насіння, м'якуш наріжте кубиками, а яблука – дрібно. У каструлю налийте молоко та відправте його на плиту. Додайте в нього промитий рис і доведіть до кипіння, періодично помішуючи. Коли каша закипить, додайте гарбуз. Не припиняючи помішувати, варіть рис протягом 15-20 хвилин. У процесі варіння додайте в кашу цукор, посоліть, за бажанням додайте трохи ванільного цукру. Коли гарбуз розм’якшиться, розімніть кашу товкачем. Додайте в кашу яблука, поваріть протягом 3 хвилин, зніміть з вогню і дайте настоятися. Додайте в кашу вершкового масла, кунжуту — за бажанням і подавайте на стіл.

Як і з чим подавати

Рисову кашу з яблуками та гарбузом подавайте гарячою у глибокій мисочці. За бажанням зверху кашу можна присипати горіхами та насінням. Якщо ви не хочете додавати цукор, замініть його порцією меду або кленового сиропу, які треба полити просто на кашу в тарілці. Щедра щіпка кориці або мускатного горіха підкреслить осінню тему і зігріваючий аромат гарбуза та яблук.

Для надання кремовості та вишуканості в центр тарілки можна покласти ложку густих вершків або грецького йогурту. А якщо ви хочете урізноманітнити смак, додайте жменьку сухофруктів — дрібні шматочки кураги, чорносливу або трохи журавлини.

