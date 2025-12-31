Вкуснее любого пюре: как приготовить картофель по-селянски с золотистой корочкой

Чтобы приготовить вкусный картофель по-селянски, нужно добавить один ингредиент

Без картофеля на праздничном столе не обойтись. Вместо того, чтобы долго чистить клубни, а потом стоять над кастрюлей, пока они варятся, предлагаем вам приготовить картофель по-селянски. В отличие от пюре, которое быстро остывает и теряет вид, это блюдо с хрустящей корочкой останется вкусным даже на следующий день.

Как приготовить картофель по-селянски

Советы по выбору ингредиентов и их качеству

Выбирайте сорта картофеля с желтой мякотью, они лучше держат форму и не рассыпаются при запекании. Обязательно добавьте кукурузный крахмал. При запекании он превращается в тончайшую сеточку, которая аппетитно хрустит. Без этого ингредиента картофель получится просто запеченным, без хрустящей корочки. Если кукурузного крахмала нет, можно использовать картофельный, но тогда корочка получится более жесткой.

Ингредиенты:

Картофель 500 г

Соль 1,5 ч.л.

Паприка 0,5 ч.л.

Красный перец 0,5 ч.л.

Черный перец 0,5 ч.л.

Масло для жарки

Кукурузный крахмал 50 г

Способ приготовления:

Картофель тщательно вымойте жесткой стороной губки. Чистить кожуру не нужно — в ней весь вкус, к тому же она помогает дольке держать форму. Нарежьте картофель на одинаковые дольки (на 6–8 частей). Если дольки будут разного размера, мелкие сгорят, а крупные останутся жесткими. Сложите дольки в глубокую миску, всыпьте 0,5 ч. л. соли и залейте крутым кипятком на 15–20 минут. Благодаря этому картошка быстрее приготовится и будет буквально таять во рту. Слейте воду и обязательно просушите каждую дольку бумажным полотенцем. Если картофель останется влажным, крахмал превратится в клейстер, и хрустящих ломтиков не получится. В отдельной сухой емкости смешайте кукурузный крахмал, оставшуюся соль и все специи. Обваляйте каждую дольку в этой смеси. После этого добавьте масло и перемешайте. Разогрейте духовку до 200°C. Выкладывайте картофель на противень с пергаментом так, чтобы дольки не касались друг друга. Выпекайте 25–30 минут до уверенного золотистого цвета.

Как и с чем подавать

Картофель по-селянски отлично сочетается с мясными блюдами, будь то запеченная индейка или рыба. К тому же пряная картошка с хрустящей корочкой вместе с соленым огурцом и квашеной капустой — отличная закуска к крепким напиткам.