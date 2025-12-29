Закусочный торт-салат к праздничному столу: "Мужской каприз", который исчезает первым (видео)
-
-
Новый год уже не за горами, и хозяйки все чаще думают, что приготовить на праздничный стол.
Обычно выбор падает на проверенную классику – оливье или крабовый салат. Но сегодня мы предлагаем уйти от стандартов и подать закуску в более эффектном формате. Этот торт-салат смотрится нарядно, сытный, насыщенный по вкусу и точно станет фаворитом новогодней ночи. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "EMILI".
Советы по выбору ингредиентов и их качеству
Крекеры выбирайте нейтральные или с легким соленым вкусом, без ярких ароматизаторов – они должны подчеркивать начинку, а не перебивать ее. Шампиньоны должны быть плотными, светлыми и без лишней влаги. Сливочный крем-сыр лучше брать с высоким содержанием жира – он сделает слои нежными и стабильными. Копченый ящик выбирайте натурального копчения, без резкого запаха и лишней жидкости.
Как приготовить закусочный торт-салат "Мужской каприз"
Ингредиенты:
- крекеры – 300 г;
- шампиньоны – 500 г;
- лук – 2 шт.;
- сливочный крем-сыр – 300 г;
- сливки 33% – 40 г;
- копченый окорочок – 1 шт.;
- грецкий орех – 50 г;
- сливочное масло – 2 ст. л.;
- масло растительное – 1 ст. л.;
- соль – по вкусу;
- смесь перцев – по вкусу.
Способ приготовления:
- Обжарить мелко нарезанный лук на растительном масле до мягкости, добавить нарезанные шампиньоны, соль, смесь перцев и сливочное масло, готовить к испарению жидкости и охладить.
- Копченый окорочок отделить от костей, мясо мелко нарезать.
- Сливочный крем-сыр размешать со сливками до однородной кремовой консистенции.
- На дно формы выложить слой крекеров, смазать кремом, выложить часть грибной массы и мяса.
- Повторять слои, пока не окончатся ингредиенты, завершить слоем крема.
- Посыпать измельченными грецкими орехами и накрыть пленкой.
- Поставить в холодильник минимум на 3–4 часа для стабилизации и пропитки.
Как и с чем подавать
Торт-салат лучше всего подавать хорошо охлажденным, чтобы слои держали форму и легко нарезались. Для праздничной подачи украсьте верх измельченными грецкими орехами, зеленью или тонкими ломтиками грибов. Он отлично сочетается с овощными закусками, маринованными огурцами и легкими салатами. На новогоднем столе такой торт-салат может стать центральной холодной закуской и успешно заменить традиционные салаты.
Этот закусочный торт – идеальное решение для тех, кто хочет удивить гостей без сложных техник и долгого приготовления. Он выглядит эффектно, готовится просто и всегда вызывает восторг из первого кусочка. Именно такие блюда создают праздничное настроение и запоминаются надолго.