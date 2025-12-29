Закусочный торт-салат к праздничному столу: "Мужской каприз", который исчезает первым (видео)

Новый год уже не за горами, и хозяйки все чаще думают, что приготовить на праздничный стол.

Обычно выбор падает на проверенную классику – оливье или крабовый салат. Но сегодня мы предлагаем уйти от стандартов и подать закуску в более эффектном формате. Этот торт-салат смотрится нарядно, сытный, насыщенный по вкусу и точно станет фаворитом новогодней ночи. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "EMILI".

Советы по выбору ингредиентов и их качеству

Крекеры выбирайте нейтральные или с легким соленым вкусом, без ярких ароматизаторов – они должны подчеркивать начинку, а не перебивать ее. Шампиньоны должны быть плотными, светлыми и без лишней влаги. Сливочный крем-сыр лучше брать с высоким содержанием жира – он сделает слои нежными и стабильными. Копченый ящик выбирайте натурального копчения, без резкого запаха и лишней жидкости.

Как приготовить закусочный торт-салат "Мужской каприз"

Ингредиенты:

крекеры – 300 г;

шампиньоны – 500 г;

лук – 2 шт.;

сливочный крем-сыр – 300 г;

сливки 33% – 40 г;

копченый окорочок – 1 шт.;

грецкий орех – 50 г;

сливочное масло – 2 ст. л.;

масло растительное – 1 ст. л.;

соль – по вкусу;

смесь перцев – по вкусу.

Способ приготовления:

Обжарить мелко нарезанный лук на растительном масле до мягкости, добавить нарезанные шампиньоны, соль, смесь перцев и сливочное масло, готовить к испарению жидкости и охладить. Копченый окорочок отделить от костей, мясо мелко нарезать. Сливочный крем-сыр размешать со сливками до однородной кремовой консистенции. На дно формы выложить слой крекеров, смазать кремом, выложить часть грибной массы и мяса. Повторять слои, пока не окончатся ингредиенты, завершить слоем крема. Посыпать измельченными грецкими орехами и накрыть пленкой. Поставить в холодильник минимум на 3–4 часа для стабилизации и пропитки.

Как и с чем подавать

Торт-салат лучше всего подавать хорошо охлажденным, чтобы слои держали форму и легко нарезались. Для праздничной подачи украсьте верх измельченными грецкими орехами, зеленью или тонкими ломтиками грибов. Он отлично сочетается с овощными закусками, маринованными огурцами и легкими салатами. На новогоднем столе такой торт-салат может стать центральной холодной закуской и успешно заменить традиционные салаты.

Этот закусочный торт – идеальное решение для тех, кто хочет удивить гостей без сложных техник и долгого приготовления. Он выглядит эффектно, готовится просто и всегда вызывает восторг из первого кусочка. Именно такие блюда создают праздничное настроение и запоминаются надолго.