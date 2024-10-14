Легендарный салат "Белочка": сытная и ароматная закуска из трех ингредиентов (видео)
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Классические салаты на праздничный стол – целая отдельная страница кулинарии. Мы рассказывали, как приготовить "Киевский" салат. Теперь делимся рецептом легендарного салата "Белочка".
Все знают, какой на вкус этот салат — пикантный и ароматный, сырный, очень сытный. Константин Грубич в своем видео рассказал, как приготовить интересную версию этого салата — в виде "ежиков", хотя и классическая версия заслуживает внимания.
Ингредиенты:
- Плавленые сырки — 3 шт.
- Яйца — 2 шт
- Чеснок — 3-4 зубца
- Майонез — по вкусу
- Твердый сыр (для посыпки шариков на "ежики") — 50 г
Способ приготовления:
- Твердый сыр натираем и откладываем на время. Натираем так же плавленые сырки. Чтобы лучше натирались, их можно на 15 минут положить в морозилку.
- Яйца отвариваем вкрутую. Охлаждаем их и чистим от скорлупы.
- На мелкую терку натираем чеснок. Его берем по вкусу, в рецепте – 3-4 зубца.
- Так же натираем яйца. Заправляем майонезом.
- Все компоненты, кроме твердого сыра, соединяем в мисочке. Это уже готовый салат, но можно его интересно подать. Автор ролика советует скачать из них шарики и обвалять в сыре.
Салат можно подавать как самостоятельную закуску (как на фото), а можно смазывать его на хлеб или подавать в корзинках. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный одесский форшмак.