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Легендарный салат "Белочка": сытная и ароматная закуска из трех ингредиентов (видео)

Автор
Мария Дума
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Аппетитная сырная закуска
Аппетитная сырная закуска. Фото 24 канал

Все обожают этот салат

Классические салаты на праздничный стол – целая отдельная страница кулинарии. Мы рассказывали, как приготовить "Киевский" салат. Теперь делимся рецептом легендарного салата "Белочка".

Все знают, какой на вкус этот салат — пикантный и ароматный, сырный, очень сытный. Константин Грубич в своем видео рассказал, как приготовить интересную версию этого салата — в виде "ежиков", хотя и классическая версия заслуживает внимания.

Ингредиенты:

  • Плавленые сырки — 3 шт.
  • Яйца — 2 шт
  • Чеснок — 3-4 зубца
  • Майонез — по вкусу
  • Твердый сыр (для посыпки шариков на "ежики") — 50 г

Способ приготовления:

  1. Твердый сыр натираем и откладываем на время. Натираем так же плавленые сырки. Чтобы лучше натирались, их можно на 15 минут положить в морозилку.
  2. Яйца отвариваем вкрутую. Охлаждаем их и чистим от скорлупы.
  3. На мелкую терку натираем чеснок. Его берем по вкусу, в рецепте – 3-4 зубца.
  4. Так же натираем яйца. Заправляем майонезом.
  5. Все компоненты, кроме твердого сыра, соединяем в мисочке. Это уже готовый салат, но можно его интересно подать. Автор ролика советует скачать из них шарики и обвалять в сыре.

Салат можно подавать как самостоятельную закуску (как на фото), а можно смазывать его на хлеб или подавать в корзинках. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный одесский форшмак.

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#Рецепт #Сыр #Салат #Чеснок #Закуска