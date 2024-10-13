Духовка не понадобится: самые вкусные ленивые пирожки, такие дешевые, еще и готовятся несколько минут (видео)

Для этого рецепта даже не придется включать духовку

Кто сказал, что вкусная выпечка занимает много времени? Если вы уже готовили ленивое печенье, то этот рецепт вам точно понравится. Для него даже не нужно включать духовку!

Ленивые пирожки с яблоками – быстрый и невероятно аппетитный десерт, готовящийся на сковороде. Для них даже духовка не понадобится – ведь все готовится на сковороде. Рецептом поделились на ютуб-канале "Кулинарные рецепты от Надежды".

Ингредиенты:

Мука — 400-430 г

Сода – 1 ч.л

Яйцо — 1 шт

Сахар — 80 г

Щепотка соли

Кефир — 200 г

Масло — 30 мл

Начинка:

Яблоки — 2-3 шт

Сахар – 2 ст.л

Корица – 0.5 ч.л

Кукурузный крахмал

Способ приготовления:

В миску выбиваем одно яйцо. Добавляем 80 г сахара и щепотку соли. Венчиком взбиваем до растворения сахара. Выливаем 200 мл теплого кефира и 30 мл масла без запаха. Просеиваем муку и соду и замешиваем тесто. Нужно чтобы оно было эластично и мягко настолько, чтобы слегка прилипало к рукам. Собираем его в колобок и оставляем на столе на 10-15 минут, чтобы он отдохнул. В это время яблоки чистим от кожуры. Удаляем сердцевину и натираем на большой терке. Отдельно смешиваем две столовых ложки сахара с половиной чайной ложки корицы. Готовое тесто раскатываем на присыпанном муком столе в форму квадрата или прямоугольника. Присыпаем тесто кукурузным крахмалом. Равномерно распределяем натертые яблоки и посыпаем смесью сахара и корицы. Сворачиваем тесто с начинкой в плотный рулет и хорошо защипываем края. Разрезаем рулет на кусочки толщиной примерно 2 см. На разогретой сковороде с маслом обжариваем по бокам до золотистой корочки. Готовим каждую примерно 4-5 минут на среднем огне.

После жарки их следует переложить на бумажное полотенце, а когда немного остынут – посыпать сахарной пудрой. Также с яблоками можно приготовить аппетитные панкейки. Мы говорили, как это сделать.