Вкусный и сытный завтрак для ленивых: эти вареники вы приготовите за считанные минуты (видео)

Аппетитные ленивые вареники на завтрак

Ленивые рецепты – идеальны для завтраков и простых перекусов. Мы рассказывали, как приготовить ленивые пельмени без лепки теста. Теперь делимся рецептом вкуснейших вареников, которые готовятся за считанные минуты.

Как их готовить, в своем инстаграмм-аккаунте рассказала кулинарная блоггерша под ником polli_cooking. Это вкусный и сытный завтрак для ленивых.

Ингредиенты:

200 г творога

1 яйцо

2-3 ч.л. сахара

ванильный экстракт и сахар по вкусу

4-5 ст.л. муки

Способ приготовления:

Все ингредиенты смешиваем в миске. Перемешиваем до однородности и замешиваем тугое тесто. Перекладываем тесто на дощечку, присыпанную мукой. Формируем из него колбаску и делим ее на одинаковые кусочки. Можно также сформировать шарики – как больше хочется. Воду ставим в кастрюле на огонь. Предварительно доводим до кипения и убавляем огонь до среднего — вода не должна сильно кипеть. Ленивые варенички отправляем в кастрюльку. Как только они всплывут, сразу же перекладываем их в тарелку.

Подаем ленивые вареники с любимыми топингами, ягодами, фруктами, или же просто со сметанкой. Также мы рассказывали, как приготовить вкуснейшее печенье на сковороде.