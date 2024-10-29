Вкусный и сытный завтрак для ленивых: эти вареники вы приготовите за считанные минуты (видео)
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Аппетитные ленивые вареники на завтрак
Ленивые рецепты – идеальны для завтраков и простых перекусов. Мы рассказывали, как приготовить ленивые пельмени без лепки теста. Теперь делимся рецептом вкуснейших вареников, которые готовятся за считанные минуты.
Как их готовить, в своем инстаграмм-аккаунте рассказала кулинарная блоггерша под ником polli_cooking. Это вкусный и сытный завтрак для ленивых.
Ингредиенты:
- 200 г творога
- 1 яйцо
- 2-3 ч.л. сахара
- ванильный экстракт и сахар по вкусу
- 4-5 ст.л. муки
Способ приготовления:
- Все ингредиенты смешиваем в миске. Перемешиваем до однородности и замешиваем тугое тесто.
- Перекладываем тесто на дощечку, присыпанную мукой. Формируем из него колбаску и делим ее на одинаковые кусочки. Можно также сформировать шарики – как больше хочется.
- Воду ставим в кастрюле на огонь. Предварительно доводим до кипения и убавляем огонь до среднего — вода не должна сильно кипеть.
- Ленивые варенички отправляем в кастрюльку. Как только они всплывут, сразу же перекладываем их в тарелку.
Подаем ленивые вареники с любимыми топингами, ягодами, фруктами, или же просто со сметанкой. Также мы рассказывали, как приготовить вкуснейшее печенье на сковороде.