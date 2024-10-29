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Вкусный и сытный завтрак для ленивых: эти вареники вы приготовите за считанные минуты (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Очень вкусные ленивые вареники
Очень вкусные ленивые вареники. Фото shuba.life

Аппетитные ленивые вареники на завтрак

Ленивые рецепты – идеальны для завтраков и простых перекусов. Мы рассказывали, как приготовить ленивые пельмени без лепки теста. Теперь делимся рецептом вкуснейших вареников, которые готовятся за считанные минуты.

Как их готовить, в своем инстаграмм-аккаунте рассказала кулинарная блоггерша под ником polli_cooking. Это вкусный и сытный завтрак для ленивых.

Ингредиенты:

  • 200 г творога
  • 1 яйцо
  • 2-3 ч.л. сахара
  • ванильный экстракт и сахар по вкусу
  • 4-5 ст.л. муки

Способ приготовления:

  1. Все ингредиенты смешиваем в миске. Перемешиваем до однородности и замешиваем тугое тесто.
  2. Перекладываем тесто на дощечку, присыпанную мукой. Формируем из него колбаску и делим ее на одинаковые кусочки. Можно также сформировать шарики – как больше хочется.
  3. Воду ставим в кастрюле на огонь. Предварительно доводим до кипения и убавляем огонь до среднего — вода не должна сильно кипеть.
  4. Ленивые варенички отправляем в кастрюльку. Как только они всплывут, сразу же перекладываем их в тарелку.

Подаем ленивые вареники с любимыми топингами, ягодами, фруктами, или же просто со сметанкой. Также мы рассказывали, как приготовить вкуснейшее печенье на сковороде.

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#Вареники #Рецепт #Завтрак #Ленивые вареники