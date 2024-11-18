Всего 15 минут – и мясной пирог на столе: его съедят до последней крошки (видео)
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Такой пирог понравится многим
Для приготовления вкусных закусок, таких как бутерброды с сельдью, лимоном и киви или соленые пироги, вовсе не обязательно тратить много времени. Иногда процесс приготовления настолько прост, что хозяйка сможет справиться в считанные минуты.
Сегодня мы предлагаем приготовить мясной пирог на слоеном тесте. Он получается очень вкусным и сочным, информируют на Instagram-странице "polli_cooking".
Как приготовить мясной пирог на слоеном тесте
Ингредиенты:
- слоеное бездрожжевое тесто – 500 г;
- лук – 1 шт.;
- филе – 400 г;
- шампиньоны – 200 г;
- сливки – 50 мл;
- соль, перец;
- микс специй для курицы;
- сыр – 50-100 г;
- яйцо для смазки и кунжут для присыпки;
Способ приготовления:
1.Обжарить лук с грибами, посолить и поперчить.
2.Филе курицы пожарить до золотистой корочки.
3.Добавить специи для курицы, лук с грибами и сливки.
4.Все хорошо перемешать.
5.На застеленный пергаментом противень отправить половину теста (предварительно немного раскатив его), выложить начинку, отступая от краев.
6.Затереть сыром и накрыть вторым пластом теста, плотно залепить края, можно сформировать узор или просто сделать разрезы.
7. Смазать яйцом и посыпать кунжутом.
8.Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут до образования золотистой корочки.