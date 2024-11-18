Всего 15 минут – и мясной пирог на столе: его съедят до последней крошки (видео)

Такой пирог понравится многим

Для приготовления вкусных закусок, таких как бутерброды с сельдью, лимоном и киви или соленые пироги, вовсе не обязательно тратить много времени. Иногда процесс приготовления настолько прост, что хозяйка сможет справиться в считанные минуты.

Сегодня мы предлагаем приготовить мясной пирог на слоеном тесте. Он получается очень вкусным и сочным, информируют на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить мясной пирог на слоеном тесте

Ингредиенты:

слоеное бездрожжевое тесто – 500 г;

лук – 1 шт.;

филе – 400 г;

шампиньоны – 200 г;

сливки – 50 мл;

соль, перец;

микс специй для курицы;

сыр – 50-100 г;

яйцо для смазки и кунжут для присыпки;

Способ приготовления:

1.Обжарить лук с грибами, посолить и поперчить.

2.Филе курицы пожарить до золотистой корочки.

3.Добавить специи для курицы, лук с грибами и сливки.

4.Все хорошо перемешать.

5.На застеленный пергаментом противень отправить половину теста (предварительно немного раскатив его), выложить начинку, отступая от краев.

6.Затереть сыром и накрыть вторым пластом теста, плотно залепить края, можно сформировать узор или просто сделать разрезы.

7. Смазать яйцом и посыпать кунжутом.

8.Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут до образования золотистой корочки.