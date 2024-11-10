Лучшая курица, которую можно приготовить в духовке: повар поделился сочным рецептом (видео)

Мясо получается чрезвычайно сочным

Куриное мясо для многих – основа меню. Мы рассказывали, как запечь целую курицу на банке. Теперь делимся очень простым и удачным рецептом курицы на каждый день.

Мясо получается очень сочным и ароматным. Рецептом поделился повар Араш Хашеми. Это идеальный вариант для быстрого и вкусного обеда или ужина.

Ингредиенты:

Куриные бедра без кости и кожи – 1,1 кг

Соль, перец – по вкусу

Паприка сладкая – 1 ст. л.

Хлопья чили – 1 ст. л.

Чеснок порошок – 1 ст. л.

Порошок чили – 1/2 ч. л.

Кориандр молотый – 1/2 ч. л.

Кайенский перец – 1/4 ч. л.

Кинза свежая – 2 ст. л.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Йогурт натуральный – 2 ст. л.

Сок 1 лайма

Лук красный – 1/2 шт

Способ приготовления:

Прежде всего, нужно смешать в миске курицу со специями, кинзой, оливковым маслом, йогуртом и соком лайма. Добавить нарезанный полукольцами лук и тщательно перемешать руками. Оставить мариноваться минимум на 30 минут, а лучше несколько часов. Разогреть духовку до 220°C. Выложить маринованную курицу стопкой в форму для запекания. Запекать 50-55 минут до готовности. Вынуть курицу из духовки. Слить лишний сок (его можно использовать для приготовления соусов или бульона).

Остается только нарезать курицу на порционные кусочки и подавать с любимым гарниром. К примеру, мы рассказывали, как приготовить очень нежное картофельное пюре.