Лучшая курица, которую можно приготовить в духовке: повар поделился сочным рецептом (видео)
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Мясо получается чрезвычайно сочным
Куриное мясо для многих – основа меню. Мы рассказывали, как запечь целую курицу на банке. Теперь делимся очень простым и удачным рецептом курицы на каждый день.
Мясо получается очень сочным и ароматным. Рецептом поделился повар Араш Хашеми. Это идеальный вариант для быстрого и вкусного обеда или ужина.
Ингредиенты:
- Куриные бедра без кости и кожи – 1,1 кг
- Соль, перец – по вкусу
- Паприка сладкая – 1 ст. л.
- Хлопья чили – 1 ст. л.
- Чеснок порошок – 1 ст. л.
- Порошок чили – 1/2 ч. л.
- Кориандр молотый – 1/2 ч. л.
- Кайенский перец – 1/4 ч. л.
- Кинза свежая – 2 ст. л.
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Йогурт натуральный – 2 ст. л.
- Сок 1 лайма
- Лук красный – 1/2 шт
Способ приготовления:
- Прежде всего, нужно смешать в миске курицу со специями, кинзой, оливковым маслом, йогуртом и соком лайма.
- Добавить нарезанный полукольцами лук и тщательно перемешать руками. Оставить мариноваться минимум на 30 минут, а лучше несколько часов.
- Разогреть духовку до 220°C. Выложить маринованную курицу стопкой в форму для запекания. Запекать 50-55 минут до готовности.
- Вынуть курицу из духовки. Слить лишний сок (его можно использовать для приготовления соусов или бульона).
Остается только нарезать курицу на порционные кусочки и подавать с любимым гарниром. К примеру, мы рассказывали, как приготовить очень нежное картофельное пюре.