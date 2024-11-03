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Вы не умели жарить грибы правильно: что сделать, чтобы вкус был невероятным (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Очень вкусная закуска из грибов
Очень вкусная закуска из грибов. Фото Колаж Телеграфу

Как пожарить их особенно вкусно

В простых блюдах есть что-то особенное, видимо поэтому такие рецепты пользуются особой популярностью. Мы рассказывали, как вкусно приготовить гречку в рукаве. Теперь делимся рецептом аппетитной закуски из грибов.

Как правильно жарить шампиньоны, рассказал кулинарный эксперт по ютуб-каналу "Вкуснодомашне". Он показал базовый рецепт румяных, вкусных и ароматных грибков. По словам повара, грибы важно жарить на максимальной температуре, а значит, следует использовать либо стальную сковородку, либо сковородку с толстым дном.

Ингредиенты:

  • Шампиньоны (промытые и высушенные) — 450 г
  • Масло подсолнечное — 40 мл
  • Лук (среднего размера) – 1 шт
  • Чеснок – 5 зубчиков
  • Масло сливочное — 30 г
  • Укроп свежий — 30 г
  • Соль и перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. На сковороду добавляем растительное масло. Сильно ее разогреваем. Грибы разрезаем на две части.
  2. На раскаленное масло добавляем грибы. Лук шинкуем полукольцами, а чеснок измельчаем.
  3. Через две минуты от начала жарки перемешиваем грибы. Добавляем лук и перемешиваем, когда лук карамелизуется, постепенно вводим масло.
  4. Мелко сечим укроп и добавляем чеснок. Солим, перчим и добавляем зелень.

Грибочки получаются румяные, сочные, с четким сливочным ароматом. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную намазку из моркови.

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#Рецепт #Грибы #Закуска