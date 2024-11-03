Вы не умели жарить грибы правильно: что сделать, чтобы вкус был невероятным (видео)

Как пожарить их особенно вкусно

В простых блюдах есть что-то особенное, видимо поэтому такие рецепты пользуются особой популярностью. Мы рассказывали, как вкусно приготовить гречку в рукаве. Теперь делимся рецептом аппетитной закуски из грибов.

Как правильно жарить шампиньоны, рассказал кулинарный эксперт по ютуб-каналу "Вкуснодомашне". Он показал базовый рецепт румяных, вкусных и ароматных грибков. По словам повара, грибы важно жарить на максимальной температуре, а значит, следует использовать либо стальную сковородку, либо сковородку с толстым дном.

Ингредиенты:

Шампиньоны (промытые и высушенные) — 450 г

Масло подсолнечное — 40 мл

Лук (среднего размера) – 1 шт

Чеснок – 5 зубчиков

Масло сливочное — 30 г

Укроп свежий — 30 г

Соль и перец — по вкусу

Способ приготовления:

На сковороду добавляем растительное масло. Сильно ее разогреваем. Грибы разрезаем на две части. На раскаленное масло добавляем грибы. Лук шинкуем полукольцами, а чеснок измельчаем. Через две минуты от начала жарки перемешиваем грибы. Добавляем лук и перемешиваем, когда лук карамелизуется, постепенно вводим масло. Мелко сечим укроп и добавляем чеснок. Солим, перчим и добавляем зелень.

Грибочки получаются румяные, сочные, с четким сливочным ароматом. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную намазку из моркови.