Вы не умели жарить грибы правильно: что сделать, чтобы вкус был невероятным (видео)
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Как пожарить их особенно вкусно
В простых блюдах есть что-то особенное, видимо поэтому такие рецепты пользуются особой популярностью. Мы рассказывали, как вкусно приготовить гречку в рукаве. Теперь делимся рецептом аппетитной закуски из грибов.
Как правильно жарить шампиньоны, рассказал кулинарный эксперт по ютуб-каналу "Вкуснодомашне". Он показал базовый рецепт румяных, вкусных и ароматных грибков. По словам повара, грибы важно жарить на максимальной температуре, а значит, следует использовать либо стальную сковородку, либо сковородку с толстым дном.
Ингредиенты:
- Шампиньоны (промытые и высушенные) — 450 г
- Масло подсолнечное — 40 мл
- Лук (среднего размера) – 1 шт
- Чеснок – 5 зубчиков
- Масло сливочное — 30 г
- Укроп свежий — 30 г
- Соль и перец — по вкусу
Способ приготовления:
- На сковороду добавляем растительное масло. Сильно ее разогреваем. Грибы разрезаем на две части.
- На раскаленное масло добавляем грибы. Лук шинкуем полукольцами, а чеснок измельчаем.
- Через две минуты от начала жарки перемешиваем грибы. Добавляем лук и перемешиваем, когда лук карамелизуется, постепенно вводим масло.
- Мелко сечим укроп и добавляем чеснок. Солим, перчим и добавляем зелень.
Грибочки получаются румяные, сочные, с четким сливочным ароматом. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную намазку из моркови.