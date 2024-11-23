Для вкуснейшего салата нужно всего четыре продукта: как приготовить вкуснятину (видео)

Как приготовить вкуснейший салат с крабовыми палочками

Простые салаты – отличный способ порадовать себя и близких вкусненьким. Мы рассказывали, как приготовить закуску "Зимняя окрошка". Теперь делимся рецептом очень простого рецепта салата из крабовых палочек.

Все, что нужно для приготовления – это яйца, крабовые палочки, кукуруза и майонез. Приготовить его можно очень легко и очень быстро. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша Таиса Возна на своем ютуб-канале.

Ингредиенты:

Яйца

Консервированная кукуруза

Крабовые палочки

Майонез

Способ приготовления:

Яйца отвариваем вкрутую. Можно сделать это заранее – тогда все приготовление займет всего несколько минут. Яйца чистим от скорлупы и нарезаем кубиками. Сразу перекладываем в миску, в которой будем замешивать наш салат. Кукурузу отбрасываем на сито. Когда стечет вся жидкость, перекладываем ее в миску для яиц. Крабовые палочки нарезаем кубиками и тоже перекладываем. Останется только заправить салат майонезом и тщательно перемешать. Даже солить не надо – ведь все продукты, кроме яиц, уже соленые.

Это очень вкусно, еще и готовить салат очень просто. Также мы рассказывали, как приготовить простой перекус – сосиски в лаваше.