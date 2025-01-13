Если гости на пороге: этот салат вы приготовите на раз-два (видео)

Закуска готовится достаточно просто

У хозяйки есть несколько вариантов рецептов салатов на любые случаи жизни. К примеру, "Шубу" чаще всего готовят к новогоднему столу, а зеленые салаты актуальны каждый день.

Сегодня мы предлагаем вариант закуски, на приготовление которой вы не потратите много времени. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить салат с копченой курицей, перцем и сухариками

Ингредиенты:

куриная грудинка копченая – 300 г;

яйца отварные – 3 шт.;

перец болгарский – 0,5 шт.;

сыр твердый – 100 г;

кукуруза консервированная – 100 г;

хлеб тостовый белый – 5-6 ломтиков;

масло – 30 мл;

паприка;

сухой чеснок;

майонез;

Способ приготовления:

1. Хлеб нарезать кубиками.

2.В глубокой миске соединить масло, паприку и сухой чеснок.

3.Полить смесью хлеб, перемешать и выложить на противень.

4.Запекать хлеб в течение 10 минут при 180 градусах.

5.Куриную грудинку и болгарский перец нарезать кубиками.

6.Яйца и сыр натереть на мелкой терке.

7.Кулинарное кольцо выложить на тарелку, где будет находиться салат.

8.На дно выложить слой грудинки, сделать майонезную сеточку.

9.Далее выложить яйца, сделать майонезную сеточку.

10.Выложить болгарский перец, затем кукурузу, сделать майонезную сеточку.

11.Последним слоем выложить тертый сыр и снова сделать майонезную сеточку.

12.Оставить в холодильнике на 30 минут.

13.Сверху выложить сухарики, снять кулинарное кольцо и можно подавать на стол.