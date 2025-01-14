Чудо-рецепт котлет: ничего не нужно лепить и жарить (видео)

Рецепт рубленых котлет в духовке

Упрощенные рецепты классических блюд – отличный повод попробовать и не потратить все время и силы. Мы делились рецептом грузинского супа харчо. Теперь расскажем, как приготовить аппетитные котлеты, которые не нужно ни формировать, ни жарить.

По этому рецепту котлеты не лепятся, а выкладываются ложкой на противень и запекаются в духовке под сырной шапочкой. Нереально вкусно и очень просто. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Ольга Рябенко.

Ингредиенты:

Куриное филе — 500 г

Помидор – 1 шт

Яйцо — 1 шт

Сметана 20% — 2 ст. л.

Мука – 2 ст. л.

Сыр твердый — 200 г

Сушеный чеснок – 2 ч. л.

Копченая паприка – 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Куриное филе и помидор ножом нарезаем на маленькие кусочки. Переводим в миску, где будет удобно вымешать котлетную массу. Добавить сметану, яйцо, специи и муку. Перемешайте все до однородности. Выложить котлетки на застеленный пергаментом противень. В зависимости от того, какой размер котлет требуется, берем 1-2 ст. л. Выложить сверху каждой котлетки натертый сыр и выпекать 35 минут при 200 градусах Цельсия. Для золотистой корочки в конце приготовления можно включить режим гриля на несколько минут.

Такие котлеты можно готовить не только из курицы, но из любого мяса или даже миксовать несколько видов. Также мы рассказывали, как особенно аппетитно замариновать сельдь.