Любимый многими салат "Белочка": ароматная закуска всего из трех ингредиентов (видео)

Классическая закуска на новый лад

Праздничный стол сложно представить без классических салатов. Мы уже делились рецептом "Киевского" салата, а теперь расскажем, как приготовить "Белочку" — пикантную, ароматную и очень сытную закуску.

Константин Грубич в своем видео показал, как приготовить этот салат в оригинальной форме "ежиков", но и классический рецепт "Белочки" — это всегда беспроигрышный вариант.

Ингредиенты:

Плавленые сырки — 3 шт.

Яйца — 2 шт

Чеснок — 3-4 зубца

Майонез — по вкусу

Твердый сыр (для посыпки шариков на "ежики") — 50 г

Способ приготовления:

Твердый сыр натираем и откладываем на время. Натираем так же плавленые сырки. Чтобы лучше натирались, их можно на 15 минут положить в морозилку. Яйца отвариваем вкрутую. Охлаждаем их и чистим от скорлупы. На мелкую терку натираем чеснок. Его берем по вкусу, в рецепте – 3-4 зубца. Так же натираем яйца. Заправляем майонезом. Все компоненты, кроме твердого сыра, соединяем в мисочке. Это уже готовый салат, но можно его интересно подать. Автор ролика советует скачать из них шарики и обвалять в сыре.

Салат можно подавать как самостоятельную закуску (как на фото), а можно смазывать его на хлеб или подавать в корзинках. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный одесский форшмак.