Вкусный майонез легко приготовить дома: рецепт без сырых яиц
-
-
Читати українською
Соус получается густым и полностью натуральным
Майонез считается одним из самых популярных и универсальных соусов. Если вы забыли или не хотите покупать его в магазине, приготовьте майонез дома.
По рецепту Эктора Хименеса-Браво этот соус выходит натуральным, без лишних добавок. Главный секрет в том, что домашний майонез готовится без сырых яиц. Вам понадобится всего 5 минут и минимальный набор продуктов, чтобы взбить этот вкусный соус.
Ингредиенты:
- 3 вареных яйца (круто)
- 80 мл воды
- 50 мл оливкового масла
- 1 ст. л. винного уксуса
- соль по вкусу
Способ приготовления:
- Отвариваем яйца вкрутую. Можно сделать это заранее, тогда не придется ждать их охлаждения и рецепт займет несколько минут.
- Чистим их от скорлупы. Яйца, воду, оливковое масло и уксус переводим в емкость для взбивания.
- Взбиваем погружным блендером до получения гладкой и однородной массы. Солим по вкусу.
Этот майонез отлично подходит к любому блюду или закуске. Его можно использовать для бутербродов, салатов, сэндвичей, мяса, рыбы и овощей. Мы как раз делились удачным рецептом салата, где он пригодится.