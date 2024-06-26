Укр

Вкусный майонез легко приготовить дома: рецепт без сырых яиц

Наталья Граковская
Майонез по этому рецепту точно удастся
Майонез по этому рецепту точно удастся. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Соус получается густым и полностью натуральным

Майонез считается одним из самых популярных и универсальных соусов. Если вы забыли или не хотите покупать его в магазине, приготовьте майонез дома.

По рецепту Эктора Хименеса-Браво этот соус выходит натуральным, без лишних добавок. Главный секрет в том, что домашний майонез готовится без сырых яиц. Вам понадобится всего 5 минут и минимальный набор продуктов, чтобы взбить этот вкусный соус.

Ингредиенты:

  • 3 вареных яйца (круто)
  • 80 мл воды
  • 50 мл оливкового масла
  • 1 ст. л. винного уксуса
  • соль по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отвариваем яйца вкрутую. Можно сделать это заранее, тогда не придется ждать их охлаждения и рецепт займет несколько минут.
  2. Чистим их от скорлупы. Яйца, воду, оливковое масло и уксус переводим в емкость для взбивания.
  3. Взбиваем погружным блендером до получения гладкой и однородной массы. Солим по вкусу.

Этот майонез отлично подходит к любому блюду или закуске. Его можно использовать для бутербродов, салатов, сэндвичей, мяса, рыбы и овощей. Мы как раз делились удачным рецептом салата, где он пригодится.

