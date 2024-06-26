Вкусный майонез легко приготовить дома: рецепт без сырых яиц

Соус получается густым и полностью натуральным

Майонез считается одним из самых популярных и универсальных соусов. Если вы забыли или не хотите покупать его в магазине, приготовьте майонез дома.

По рецепту Эктора Хименеса-Браво этот соус выходит натуральным, без лишних добавок. Главный секрет в том, что домашний майонез готовится без сырых яиц. Вам понадобится всего 5 минут и минимальный набор продуктов, чтобы взбить этот вкусный соус.

Ингредиенты:

3 вареных яйца (круто)

80 мл воды

50 мл оливкового масла

1 ст. л. винного уксуса

соль по вкусу

Способ приготовления:

Отвариваем яйца вкрутую. Можно сделать это заранее, тогда не придется ждать их охлаждения и рецепт займет несколько минут. Чистим их от скорлупы. Яйца, воду, оливковое масло и уксус переводим в емкость для взбивания. Взбиваем погружным блендером до получения гладкой и однородной массы. Солим по вкусу.

Этот майонез отлично подходит к любому блюду или закуске. Его можно использовать для бутербродов, салатов, сэндвичей, мяса, рыбы и овощей. Мы как раз делились удачным рецептом салата, где он пригодится.