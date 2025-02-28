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Популярный советский салат заиграет новыми вкусами: как приготовить "шубу" в лаваше (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Так "Шубу" вы еще не пробовали
Так "Шубу" вы еще не пробовали. Фото Кастрюля рецептов

Легкая и интересная закуска, которую можно сделать без труда

Салат "Шуба" для многих – это просто скучная традиция и пережиток прошлого. Поэтому привычные вкусы часто хочется превратить и усовершенствовать. Мы рассказывали, как приготовить этот салат с лососем. Теперь делимся интересным вариантом подачи.

Рецептом поделились на ютуб-канале "Кастрюля рецептов". Автор видео предлагает взять лаваш и подать "Шубу" в виде рулета — закуска привычная по вкусу, однако выглядит роскошно.

Ингредиенты:

  • Морковь — 2 шт
  • Свекла — 2 шт
  • Яйца — 3 шт
  • Лук красный — 1 шт.
  • Укроп — 1 пучок
  • Майонез – 5 ст. л
  • Филе сельди – 250 г
  • Лаваш — 3 шт

Способ приготовления:

  1. Морковь и свеклу отвариваем до готовности. Яйца варим вкрутую. Охлаждаем все.
  2. Чистим овощи. Яйца освобождаем от скорлупы.
  3. Свеклу, морковь и яйца натираем в отдельные мисочки. Укроп и лук мелко крошим.
  4. Раскатываем лаваш и наносим на него тонкий слой майонеза по всей площади. Выкладываем свеклу.
  5. Посыпаем овощ измельченным лучком. Накрываем все вторым слоем лаваша и снова тонко смазываем майонезом.
  6. Делаем слой отварной моркови и накрываем лавашем. Кладем яйца и посыпаем измельченным укропом.
  7. Осторожно скручиваем всю конструкцию в рулет, заворачиваем в пленку. Обязательно даем настояться в холодильнике 1 час.
  8. Перед подачей нарезаем рулет. На каждый кусочек рулета сверху кладем кусочек сельди.

Вот такая шуба у нас получилась – вкусная и оригинальная. Также мы рассказывали, как приготовить деревенский вариант салата "Оливье".

Теги:
#Рецепт #Селедка под шубой #Селедка #Лаваш