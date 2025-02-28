Популярный советский салат заиграет новыми вкусами: как приготовить "шубу" в лаваше (видео)
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Легкая и интересная закуска, которую можно сделать без труда
Салат "Шуба" для многих – это просто скучная традиция и пережиток прошлого. Поэтому привычные вкусы часто хочется превратить и усовершенствовать. Мы рассказывали, как приготовить этот салат с лососем. Теперь делимся интересным вариантом подачи.
Рецептом поделились на ютуб-канале "Кастрюля рецептов". Автор видео предлагает взять лаваш и подать "Шубу" в виде рулета — закуска привычная по вкусу, однако выглядит роскошно.
Ингредиенты:
- Морковь — 2 шт
- Свекла — 2 шт
- Яйца — 3 шт
- Лук красный — 1 шт.
- Укроп — 1 пучок
- Майонез – 5 ст. л
- Филе сельди – 250 г
- Лаваш — 3 шт
Способ приготовления:
- Морковь и свеклу отвариваем до готовности. Яйца варим вкрутую. Охлаждаем все.
- Чистим овощи. Яйца освобождаем от скорлупы.
- Свеклу, морковь и яйца натираем в отдельные мисочки. Укроп и лук мелко крошим.
- Раскатываем лаваш и наносим на него тонкий слой майонеза по всей площади. Выкладываем свеклу.
- Посыпаем овощ измельченным лучком. Накрываем все вторым слоем лаваша и снова тонко смазываем майонезом.
- Делаем слой отварной моркови и накрываем лавашем. Кладем яйца и посыпаем измельченным укропом.
- Осторожно скручиваем всю конструкцию в рулет, заворачиваем в пленку. Обязательно даем настояться в холодильнике 1 час.
- Перед подачей нарезаем рулет. На каждый кусочек рулета сверху кладем кусочек сельди.
Вот такая шуба у нас получилась – вкусная и оригинальная. Также мы рассказывали, как приготовить деревенский вариант салата "Оливье".