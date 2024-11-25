Оладьи получатся пышными и нежными: на чем приготовить тесто (видео)
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Готовятся легко и просто
У каждой хозяйки есть свой лучший рецепт оладий. Кто-то готовит их на молоке, некоторые на воде. А мы сегодня предлагаем их приготовить на теплом кефире.
Приготовленные таким способом оладьи получатся пышными и нежными. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "_marina_frolova._".
Как приготовить пышные оладьи
Ингредиенты:
- 180 г творога;
- 2 яйца;
- 50 г сахара;
- ванильный сахар;
- 90 мл кефира;
- 150 г муки;
- 5 г соды;
Способ приготовления:
1.К сыру добавить яйца.
2.Всыпать сахар, ванильный сахар и влить кефир и добавить соду.
3. Массу перебить блендером.
4.Добавить муку, перемешать, замесить тесто.
5.На разогретую с маслом сковороду выложить ложкой тесто.
6.Обжарить оладьи с обеих сторон.