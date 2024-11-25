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Оладьи получатся пышными и нежными: на чем приготовить тесто (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Выйдут пышными и вкусными
Выйдут пышными и вкусными. Фото ru.freepik.com

Готовятся легко и просто

У каждой хозяйки есть свой лучший рецепт оладий. Кто-то готовит их на молоке, некоторые на воде. А мы сегодня предлагаем их приготовить на теплом кефире.

Приготовленные таким способом оладьи получатся пышными и нежными. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "_marina_frolova._".

Как приготовить пышные оладьи

Ингредиенты:

  • 180 г творога;
  • 2 яйца;
  • 50 г сахара;
  • ванильный сахар;
  • 90 мл кефира;
  • 150 г муки;
  • 5 г соды;

Способ приготовления:

1.К сыру добавить яйца.

2.Всыпать сахар, ванильный сахар и влить кефир и добавить соду.

3. Массу перебить блендером.

4.Добавить муку, перемешать, замесить тесто.

5.На разогретую с маслом сковороду выложить ложкой тесто.

6.Обжарить оладьи с обеих сторон.

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#Тесто #Оладьи #Готовим дома