Оладьи получатся пышными и нежными: на чем приготовить тесто (видео)

Готовятся легко и просто

У каждой хозяйки есть свой лучший рецепт оладий. Кто-то готовит их на молоке, некоторые на воде. А мы сегодня предлагаем их приготовить на теплом кефире.

Приготовленные таким способом оладьи получатся пышными и нежными. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "_marina_frolova._".

Как приготовить пышные оладьи

Ингредиенты:

180 г творога;

2 яйца;

50 г сахара;

ванильный сахар;

90 мл кефира;

150 г муки;

5 г соды;

Способ приготовления:

1.К сыру добавить яйца.

2.Всыпать сахар, ванильный сахар и влить кефир и добавить соду.

3. Массу перебить блендером.

4.Добавить муку, перемешать, замесить тесто.

5.На разогретую с маслом сковороду выложить ложкой тесто.

6.Обжарить оладьи с обеих сторон.