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Если дома есть свекла, приготовьте это старинное блюдо: закуска, которая заменит дорогую листовую зелень (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Рецепт аппетитного зимнего салата
Рецепт аппетитного зимнего салата. Фото shuba.life

Как приготовить вкусную закуску из свеклы

Украинская кухня богата разнообразными и яркими блюдами. Мы рассказывали, как приготовить пышные творожные пончики. Теперь делимся рецептом интересной закуски из свеклы – тататуты.

Сейчас, когда хочется овощей, а листовая зелень в супермаркетах дорогая, стоит есть сезонные овощи. И вас в этом поможет таратута из свеклы. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником diana_kulikovska.

Ингредиенты:

  • Свекла среднего размера – 5 шт.
  • Свежие огурцы – 6 шт.
  • Большая луковица – 1 шт.
  • Тертый хрен – 1 ст. л.
  • Растительное масло – 1 ст. л.
  • Огуречный рассол – 1 стакан.
  • Отвар из свеклы – 2 стакана.

Способ приготовления:

  1. Отварите свеклу до готовности (около 30 минут) на среднем огне, не добавляя соли. Охладите свеклу.
  2. Нарежьте огурцы и лук мелкими кубиками. Натрите хрен на мелкой терке. Нарежьте охлажденную свеклу ломтиками.
  3. Смешайте нарезанные овощи, хрен, растительное масло, огуречный рассол и отвар из свеклы. Поставьте блюдо в холодильник в сутки для настаивания.

Хотя пробовать рекомендуют через сутки, если вы не можете ждать, можно употреблять уже через 2 часа, главное — подавать татарату холодной. Также мы делились рецептом вкусных вареников с капустой.

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#Рецепт #Свекла #Салат #Закуска