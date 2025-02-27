Если дома есть свекла, приготовьте это старинное блюдо: закуска, которая заменит дорогую листовую зелень (видео)
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Как приготовить вкусную закуску из свеклы
Украинская кухня богата разнообразными и яркими блюдами. Мы рассказывали, как приготовить пышные творожные пончики. Теперь делимся рецептом интересной закуски из свеклы – тататуты.
Сейчас, когда хочется овощей, а листовая зелень в супермаркетах дорогая, стоит есть сезонные овощи. И вас в этом поможет таратута из свеклы. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником diana_kulikovska.
Ингредиенты:
- Свекла среднего размера – 5 шт.
- Свежие огурцы – 6 шт.
- Большая луковица – 1 шт.
- Тертый хрен – 1 ст. л.
- Растительное масло – 1 ст. л.
- Огуречный рассол – 1 стакан.
- Отвар из свеклы – 2 стакана.
Способ приготовления:
- Отварите свеклу до готовности (около 30 минут) на среднем огне, не добавляя соли. Охладите свеклу.
- Нарежьте огурцы и лук мелкими кубиками. Натрите хрен на мелкой терке. Нарежьте охлажденную свеклу ломтиками.
- Смешайте нарезанные овощи, хрен, растительное масло, огуречный рассол и отвар из свеклы. Поставьте блюдо в холодильник в сутки для настаивания.
Хотя пробовать рекомендуют через сутки, если вы не можете ждать, можно употреблять уже через 2 часа, главное — подавать татарату холодной. Также мы делились рецептом вкусных вареников с капустой.