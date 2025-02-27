Если дома есть свекла, приготовьте это старинное блюдо: закуска, которая заменит дорогую листовую зелень (видео)

Как приготовить вкусную закуску из свеклы

Украинская кухня богата разнообразными и яркими блюдами. Мы рассказывали, как приготовить пышные творожные пончики. Теперь делимся рецептом интересной закуски из свеклы – тататуты.

Сейчас, когда хочется овощей, а листовая зелень в супермаркетах дорогая, стоит есть сезонные овощи. И вас в этом поможет таратута из свеклы. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником diana_kulikovska.

Ингредиенты:

Свекла среднего размера – 5 шт.

Свежие огурцы – 6 шт.

Большая луковица – 1 шт.

Тертый хрен – 1 ст. л.

Растительное масло – 1 ст. л.

Огуречный рассол – 1 стакан.

Отвар из свеклы – 2 стакана.

Способ приготовления:

Отварите свеклу до готовности (около 30 минут) на среднем огне, не добавляя соли. Охладите свеклу. Нарежьте огурцы и лук мелкими кубиками. Натрите хрен на мелкой терке. Нарежьте охлажденную свеклу ломтиками. Смешайте нарезанные овощи, хрен, растительное масло, огуречный рассол и отвар из свеклы. Поставьте блюдо в холодильник в сутки для настаивания.

Хотя пробовать рекомендуют через сутки, если вы не можете ждать, можно употреблять уже через 2 часа, главное — подавать татарату холодной. Также мы делились рецептом вкусных вареников с капустой.