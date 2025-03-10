Попробуйте деруны так — других уже не захотите: удивительное блюдо из сорочинской ярмарки (видео)

Как приготовить деруны особенно вкусно

Из картофеля готовят немало украинских традиционных блюд. Мы рассказывали, как приготовить штурханцы. Теперь расскажем, как сделать и подать особенно вкусные деруны.

Попытайтесь запечь деруны с соусом в горшке или в любой другой форме — и иначе есть их уже не захотите. Рецептом поделился повар и судья конкурса "МастерШеф" Владимир Ярославский.

Ингредиенты:

500 г очищенного картофеля

100 г очищенного лука

1 яйцо

50 г сметаны

50 г муки

соль

подсолнечное масло

Для соуса:

350 г свинины (вырезка или ошейок)

150 г лука

250 г сметаны

150 г бульона или воды

100 г твердого сыра

Способ приготовления:

Картофель натираем на тонкой терке, так же измельчаем лук. Добавляем сметану, чтобы картофель не темнел. Добавляем в тесто яйцо и муку. Замешиваем и выкладываем на горячую сковороду с растительным маслом. Формируем тоненькие драники и жарим на огне немного выше среднего. Готовим к румяной корочке с обеих сторон. Готовые драники выкладываем на бумажную салфетку. Для соуса тоненько нарезаем кусочки свинины. Быстро обжариваем на высоком огне, не готовности, но румяности, тогда солим и перчим. На той же сковороде убавляем огонь и обжариваем и тушим лук. Добавляем сметану, воду или бульон, перец соль. Также вливаем мясной сок, выделившийся от свинины. Доводим по вкусу, соус должен быть достаточно редким. В горшок или другую емкость для запекания перекладываем деруны и мясо. Щедро поливаем соусом и сверху затираем творогом. Ставим в духовку на 12-15 минут.

Есть это блюдо нужно обязательно горячим, можно по вкусу посыпать зеленью. Также мы рассказывали, как вкусно засолить скумбрию.