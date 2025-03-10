Попробуйте деруны так — других уже не захотите: удивительное блюдо из сорочинской ярмарки (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Как приготовить деруны особенно вкусно
Из картофеля готовят немало украинских традиционных блюд. Мы рассказывали, как приготовить штурханцы. Теперь расскажем, как сделать и подать особенно вкусные деруны.
Попытайтесь запечь деруны с соусом в горшке или в любой другой форме — и иначе есть их уже не захотите. Рецептом поделился повар и судья конкурса "МастерШеф" Владимир Ярославский.
Ингредиенты:
- 500 г очищенного картофеля
- 100 г очищенного лука
- 1 яйцо
- 50 г сметаны
- 50 г муки
- соль
- подсолнечное масло
Для соуса:
- 350 г свинины (вырезка или ошейок)
- 150 г лука
- 250 г сметаны
- 150 г бульона или воды
- 100 г твердого сыра
Способ приготовления:
- Картофель натираем на тонкой терке, так же измельчаем лук. Добавляем сметану, чтобы картофель не темнел.
- Добавляем в тесто яйцо и муку. Замешиваем и выкладываем на горячую сковороду с растительным маслом.
- Формируем тоненькие драники и жарим на огне немного выше среднего. Готовим к румяной корочке с обеих сторон. Готовые драники выкладываем на бумажную салфетку.
- Для соуса тоненько нарезаем кусочки свинины. Быстро обжариваем на высоком огне, не готовности, но румяности, тогда солим и перчим.
- На той же сковороде убавляем огонь и обжариваем и тушим лук. Добавляем сметану, воду или бульон, перец соль. Также вливаем мясной сок, выделившийся от свинины. Доводим по вкусу, соус должен быть достаточно редким.
- В горшок или другую емкость для запекания перекладываем деруны и мясо. Щедро поливаем соусом и сверху затираем творогом. Ставим в духовку на 12-15 минут.
Есть это блюдо нужно обязательно горячим, можно по вкусу посыпать зеленью. Также мы рассказывали, как вкусно засолить скумбрию.