Укр

Попробуйте деруны так — других уже не захотите: удивительное блюдо из сорочинской ярмарки (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ароматные деруны, запеченные с мясным соусом Новость обновлена 10 марта 2025, 13:24
Ароматные деруны, запеченные с мясным соусом. Фото Скриншот из видео

Как приготовить деруны особенно вкусно

Из картофеля готовят немало украинских традиционных блюд. Мы рассказывали, как приготовить штурханцы. Теперь расскажем, как сделать и подать особенно вкусные деруны.

Попытайтесь запечь деруны с соусом в горшке или в любой другой форме — и иначе есть их уже не захотите. Рецептом поделился повар и судья конкурса "МастерШеф" Владимир Ярославский.

Ингредиенты:

  • 500 г очищенного картофеля
  • 100 г очищенного лука
  • 1 яйцо
  • 50 г сметаны
  • 50 г муки
  • соль
  • подсолнечное масло

Для соуса:

  • 350 г свинины (вырезка или ошейок)
  • 150 г лука
  • 250 г сметаны
  • 150 г бульона или воды
  • 100 г твердого сыра

Способ приготовления:

  1. Картофель натираем на тонкой терке, так же измельчаем лук. Добавляем сметану, чтобы картофель не темнел.
  2. Добавляем в тесто яйцо и муку. Замешиваем и выкладываем на горячую сковороду с растительным маслом.
  3. Формируем тоненькие драники и жарим на огне немного выше среднего. Готовим к румяной корочке с обеих сторон. Готовые драники выкладываем на бумажную салфетку.
  4. Для соуса тоненько нарезаем кусочки свинины. Быстро обжариваем на высоком огне, не готовности, но румяности, тогда солим и перчим.
  5. На той же сковороде убавляем огонь и обжариваем и тушим лук. Добавляем сметану, воду или бульон, перец соль. Также вливаем мясной сок, выделившийся от свинины. Доводим по вкусу, соус должен быть достаточно редким.
  6. В горшок или другую емкость для запекания перекладываем деруны и мясо. Щедро поливаем соусом и сверху затираем творогом. Ставим в духовку на 12-15 минут.

Есть это блюдо нужно обязательно горячим, можно по вкусу посыпать зеленью. Также мы рассказывали, как вкусно засолить скумбрию.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Картофель #Драники