Яркий тортик как из дорогой кофейни: как приготовить роскошный десерт дешево (видео)
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Рецепт простой и дешевый, а результат – выше всяческих похвал
Домашние тортики – это всегда вкусно. Мы рассказывали, как приготовить вкуснейший "Золотой орешек". Теперь делимся рецептом аппетитного морковного тортика, который еще и получается довольно дешевым.
Это вкусный осенний торт из самых простых ингредиентов. Как его приготовить, в своем инстаграмме рассказала кулинарная блоггерша под ником anny.cooking.
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 250 г сахара
- 1/2 ч.л. соли
- 300 г муки
- 12 г разрыхлителя
- 250 г свежей моркови
- 100 г грецких орехов
- 150 г растопленного масла
- 1 ч.л. корицы
- 1/3 ч.л. имбиря
- щепотка мускатного ореха
- ваниль
- цедра апельсина(по желанию)
- 300 г крем-сыра
- 60 мл сливок 33%
- 80 г сахарной пудры
Способ приготовления:
- Морковь натираем на мелкой терке. Грецкие орехи измельчаем.
- Соединяем сухие ингредиенты: муку, сахар, разрыхлитель и щепотку соли. Яйца взбиваем с сахаром 10 мин до пышности, вводим сухие ингредиенты.
- Добавляем натертую морковь, орехи, ваниль и растопленное масло. Перемешиваем и распределяем по 2 формам.
- Выпекаем 35-40 мин при 170 градусах. После выпечки бисквиты охлаждаем, вырезаем еще теплые из формы. Сразу же заматываем в пленку и оставляем на 3-4 часа – так они останутся сочными.
- Для крема соединяем все ингредиенты и взбиваем миксером 5 мин. У одного коржа срезаем верх, а у другого – низ.
- Складываем торт и перемазываем кремом. Оставляем еще на 2-3 часа в холодильнике.
Остается только украсить тортик по своему вкусу. Он очень аппетитный и сочный. Также мы делились рецептом чудесного печенья с яблочной начинкой.