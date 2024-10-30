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Яркий тортик как из дорогой кофейни: как приготовить роскошный десерт дешево (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Рецепт чудесного тортика с морковью
Рецепт чудесного тортика с морковью. Фото Скриншот из видео

Рецепт простой и дешевый, а результат – выше всяческих похвал

Домашние тортики – это всегда вкусно. Мы рассказывали, как приготовить вкуснейший "Золотой орешек". Теперь делимся рецептом аппетитного морковного тортика, который еще и получается довольно дешевым.

Это вкусный осенний торт из самых простых ингредиентов. Как его приготовить, в своем инстаграмме рассказала кулинарная блоггерша под ником anny.cooking.

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 250 г сахара
  • 1/2 ч.л. соли
  • 300 г муки
  • 12 г разрыхлителя
  • 250 г свежей моркови
  • 100 г грецких орехов
  • 150 г растопленного масла
  • 1 ч.л. корицы
  • 1/3 ч.л. имбиря
  • щепотка мускатного ореха
  • ваниль
  • цедра апельсина(по желанию)
  • 300 г крем-сыра
  • 60 мл сливок 33%
  • 80 г сахарной пудры

Способ приготовления:

  1. Морковь натираем на мелкой терке. Грецкие орехи измельчаем.
  2. Соединяем сухие ингредиенты: муку, сахар, разрыхлитель и щепотку соли. Яйца взбиваем с сахаром 10 мин до пышности, вводим сухие ингредиенты.
  3. Добавляем натертую морковь, орехи, ваниль и растопленное масло. Перемешиваем и распределяем по 2 формам.
  4. Выпекаем 35-40 мин при 170 градусах. После выпечки бисквиты охлаждаем, вырезаем еще теплые из формы. Сразу же заматываем в пленку и оставляем на 3-4 часа – так они останутся сочными.
  5. Для крема соединяем все ингредиенты и взбиваем миксером 5 мин. У одного коржа срезаем верх, а у другого – низ.
  6. Складываем торт и перемазываем кремом. Оставляем еще на 2-3 часа в холодильнике.

Остается только украсить тортик по своему вкусу. Он очень аппетитный и сочный. Также мы делились рецептом чудесного печенья с яблочной начинкой.

Теги:
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