Яркий тортик как из дорогой кофейни: как приготовить роскошный десерт дешево (видео)

Рецепт простой и дешевый, а результат – выше всяческих похвал

Домашние тортики – это всегда вкусно. Мы рассказывали, как приготовить вкуснейший "Золотой орешек". Теперь делимся рецептом аппетитного морковного тортика, который еще и получается довольно дешевым.

Это вкусный осенний торт из самых простых ингредиентов. Как его приготовить, в своем инстаграмме рассказала кулинарная блоггерша под ником anny.cooking.

Ингредиенты:

4 яйца

250 г сахара

1/2 ч.л. соли

300 г муки

12 г разрыхлителя

250 г свежей моркови

100 г грецких орехов

150 г растопленного масла

1 ч.л. корицы

1/3 ч.л. имбиря

щепотка мускатного ореха

ваниль

цедра апельсина(по желанию)

300 г крем-сыра

60 мл сливок 33%

80 г сахарной пудры

Способ приготовления:

Морковь натираем на мелкой терке. Грецкие орехи измельчаем. Соединяем сухие ингредиенты: муку, сахар, разрыхлитель и щепотку соли. Яйца взбиваем с сахаром 10 мин до пышности, вводим сухие ингредиенты. Добавляем натертую морковь, орехи, ваниль и растопленное масло. Перемешиваем и распределяем по 2 формам. Выпекаем 35-40 мин при 170 градусах. После выпечки бисквиты охлаждаем, вырезаем еще теплые из формы. Сразу же заматываем в пленку и оставляем на 3-4 часа – так они останутся сочными. Для крема соединяем все ингредиенты и взбиваем миксером 5 мин. У одного коржа срезаем верх, а у другого – низ. Складываем торт и перемазываем кремом. Оставляем еще на 2-3 часа в холодильнике.

Остается только украсить тортик по своему вкусу. Он очень аппетитный и сочный. Также мы делились рецептом чудесного печенья с яблочной начинкой.