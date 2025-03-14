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Проверенный рецепт волокнистой пасочки: сохраните его к Пасхе (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Очень нежная сливочная паска Новость обновлена 14 марта 2025, 16:20
Очень нежная сливочная паска. Фото kolizhanka.net.ua

Прекрасный рецепт на Пасху

Пасха не за горами, а значит нужно уже понемногу собирать рецепты. Мы делились рецептом классической пасочки. Теперь расскажем, как приготовить ее сливочную версию, которая получается фантастически волокнистой.

По этому детальному рецепту у вас получится великолепная паска – мягкая, нежная и волокнистая, с насыщенным вкусом и ароматом. Как ее испечь, рассказала в своем видео кулинарная блогерша Екатерина Тарасенко.

Ингредиенты:

  • Дрожжи свежие – 30 г (или сухие – 10 г)
  • Вода – 50 мл
  • Сливки (20-33%) – 250 мл
  • Желтки – 6 шт
  • Сахар – 250 г
  • Ванильный сахар – 2 пакетика
  • Мука пшеничная – 700 г
  • Масло сливочное (мягкое) – 100 г
  • Соль – 8 г
  • Изюм и клюква – 250 г

Способ приготовления:

  1. Растворите дрожжи в теплой воде с двумя столовыми ложками сахара из общего количества. Добавьте 50 мл теплых сливок и 4 ст. л. муки. Тщательно перемешайте и оставьте в теплом месте на 20 минут.
  2. Тем временем промойте изюм и клюкву горячей водой. Сделайте это несколько раз, чтобы удалить жирную пленку. Тщательно просушите.
  3. Для теста взбейте желтки с сахаром и ванильным сахаром в светлую массу. Добавьте опару и перемешайте. Постепенно добавьте половину муки, замешивая тесто.
  4. Добавьте мягкое сливочное масло и продолжайте вымешивать еще 10 минут. Добавьте соль, растворенную в небольшом количестве воды, и вымешивайте еще 5 минут.
  5. Добавьте изюм и клюкву, осторожно вмешивая их в тесто. Переложите тесто в смазанную маслом миску, накройте пленкой и оставьте в теплом месте на 1 час.
  6. Затем обомните тесто и оставьте еще на 1 час. Потом еще раз – и оставьте на 30 минут.
  7. Разделите тесто на 6 частей. Сформируйте из них круглые заготовки и выложите в формы, наполняя их на 50%.
  8. Оставьте тесто просто в формах в теплом месте еще на 1,5-2 часа – тесто должно подняться на 90% формы. Выпекайте при 175°C в течение 35-38 минут.

Охладите паски до комнатной температуры, после чего их можно будет покрыть глазурью по вашему вкусу. Также мы делились рецептом чудесного бананового хлеба.

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#Рецепт #Тесто #Пасха #Паска