Проверенный рецепт волокнистой пасочки: сохраните его к Пасхе (видео)
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Прекрасный рецепт на Пасху
Пасха не за горами, а значит нужно уже понемногу собирать рецепты. Мы делились рецептом классической пасочки. Теперь расскажем, как приготовить ее сливочную версию, которая получается фантастически волокнистой.
По этому детальному рецепту у вас получится великолепная паска – мягкая, нежная и волокнистая, с насыщенным вкусом и ароматом. Как ее испечь, рассказала в своем видео кулинарная блогерша Екатерина Тарасенко.
Ингредиенты:
- Дрожжи свежие – 30 г (или сухие – 10 г)
- Вода – 50 мл
- Сливки (20-33%) – 250 мл
- Желтки – 6 шт
- Сахар – 250 г
- Ванильный сахар – 2 пакетика
- Мука пшеничная – 700 г
- Масло сливочное (мягкое) – 100 г
- Соль – 8 г
- Изюм и клюква – 250 г
Способ приготовления:
- Растворите дрожжи в теплой воде с двумя столовыми ложками сахара из общего количества. Добавьте 50 мл теплых сливок и 4 ст. л. муки. Тщательно перемешайте и оставьте в теплом месте на 20 минут.
- Тем временем промойте изюм и клюкву горячей водой. Сделайте это несколько раз, чтобы удалить жирную пленку. Тщательно просушите.
- Для теста взбейте желтки с сахаром и ванильным сахаром в светлую массу. Добавьте опару и перемешайте. Постепенно добавьте половину муки, замешивая тесто.
- Добавьте мягкое сливочное масло и продолжайте вымешивать еще 10 минут. Добавьте соль, растворенную в небольшом количестве воды, и вымешивайте еще 5 минут.
- Добавьте изюм и клюкву, осторожно вмешивая их в тесто. Переложите тесто в смазанную маслом миску, накройте пленкой и оставьте в теплом месте на 1 час.
- Затем обомните тесто и оставьте еще на 1 час. Потом еще раз – и оставьте на 30 минут.
- Разделите тесто на 6 частей. Сформируйте из них круглые заготовки и выложите в формы, наполняя их на 50%.
- Оставьте тесто просто в формах в теплом месте еще на 1,5-2 часа – тесто должно подняться на 90% формы. Выпекайте при 175°C в течение 35-38 минут.
Охладите паски до комнатной температуры, после чего их можно будет покрыть глазурью по вашему вкусу. Также мы делились рецептом чудесного бананового хлеба.