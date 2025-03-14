Проверенный рецепт волокнистой пасочки: сохраните его к Пасхе (видео)

Прекрасный рецепт на Пасху

Пасха не за горами, а значит нужно уже понемногу собирать рецепты. Мы делились рецептом классической пасочки. Теперь расскажем, как приготовить ее сливочную версию, которая получается фантастически волокнистой.

По этому детальному рецепту у вас получится великолепная паска – мягкая, нежная и волокнистая, с насыщенным вкусом и ароматом. Как ее испечь, рассказала в своем видео кулинарная блогерша Екатерина Тарасенко.

Ингредиенты:

Дрожжи свежие – 30 г (или сухие – 10 г)

Вода – 50 мл

Сливки (20-33%) – 250 мл

Желтки – 6 шт

Сахар – 250 г

Ванильный сахар – 2 пакетика

Мука пшеничная – 700 г

Масло сливочное (мягкое) – 100 г

Соль – 8 г

Изюм и клюква – 250 г

Способ приготовления:

Растворите дрожжи в теплой воде с двумя столовыми ложками сахара из общего количества. Добавьте 50 мл теплых сливок и 4 ст. л. муки. Тщательно перемешайте и оставьте в теплом месте на 20 минут. Тем временем промойте изюм и клюкву горячей водой. Сделайте это несколько раз, чтобы удалить жирную пленку. Тщательно просушите. Для теста взбейте желтки с сахаром и ванильным сахаром в светлую массу. Добавьте опару и перемешайте. Постепенно добавьте половину муки, замешивая тесто. Добавьте мягкое сливочное масло и продолжайте вымешивать еще 10 минут. Добавьте соль, растворенную в небольшом количестве воды, и вымешивайте еще 5 минут. Добавьте изюм и клюкву, осторожно вмешивая их в тесто. Переложите тесто в смазанную маслом миску, накройте пленкой и оставьте в теплом месте на 1 час. Затем обомните тесто и оставьте еще на 1 час. Потом еще раз – и оставьте на 30 минут. Разделите тесто на 6 частей. Сформируйте из них круглые заготовки и выложите в формы, наполняя их на 50%. Оставьте тесто просто в формах в теплом месте еще на 1,5-2 часа – тесто должно подняться на 90% формы. Выпекайте при 175°C в течение 35-38 минут.

Охладите паски до комнатной температуры, после чего их можно будет покрыть глазурью по вашему вкусу. Также мы делились рецептом чудесного бананового хлеба.