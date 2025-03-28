Этот салат имеет вкус шашлыка! Попробуйте – и он заменит вам все обеды и ужины (видео)

Рецепт аппетитного салата

Не обязательно тратить все свое время, чтобы есть сытно и вкусно. Мы рассказывали, как приготовить ленивые пельмени. Теперь расскажем об оригинальном и ярком салате.

Рецептом в своем видео поделилась кулинарная блогер Галина Сиротюк. По ее словам, это блюдо имеет вкус шашлыка. Сочетание простое и удивительно удачное.

Ингредиенты:

Филе куриное -1 шт

Лук фиолетовый — 1 шт

Морковь сырая — 1 шт.

Петрушка, укроп – небольшой пучок

Масло яблочный уксус — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Филе куриное отвариваем до готовности в подсоленной воде. Если есть время, оставляем его остыть прямо в бульоне. Лук чистим и нарезаем тонкими полукольцами. Морковь чистим и натираем на терке. Зелень тщательно моем и просушиваем бумажными полотенцами. Мелко крошим ее. Мясо достаем из бульона и нарезаем. Выкладываем его в миску, где будет удобно замешивать салат. Добавляем лук, морковь и зелень. Все перемешиваем, солим и перчим. Заправляем растительным маслом и уксусом и снова перемешиваем.

Салат получается очень вкусным и сытным. Попробуйте его – и будете готовить на все обеды и ужины. Также мы делились рецептом вкусных дерунов.