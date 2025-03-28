Этот салат имеет вкус шашлыка! Попробуйте – и он заменит вам все обеды и ужины (видео)
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Рецепт аппетитного салата
Не обязательно тратить все свое время, чтобы есть сытно и вкусно. Мы рассказывали, как приготовить ленивые пельмени. Теперь расскажем об оригинальном и ярком салате.
Рецептом в своем видео поделилась кулинарная блогер Галина Сиротюк. По ее словам, это блюдо имеет вкус шашлыка. Сочетание простое и удивительно удачное.
Ингредиенты:
- Филе куриное -1 шт
- Лук фиолетовый — 1 шт
- Морковь сырая — 1 шт.
- Петрушка, укроп – небольшой пучок
- Масло яблочный уксус — по вкусу
- Соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Филе куриное отвариваем до готовности в подсоленной воде. Если есть время, оставляем его остыть прямо в бульоне.
- Лук чистим и нарезаем тонкими полукольцами. Морковь чистим и натираем на терке.
- Зелень тщательно моем и просушиваем бумажными полотенцами. Мелко крошим ее.
- Мясо достаем из бульона и нарезаем. Выкладываем его в миску, где будет удобно замешивать салат.
- Добавляем лук, морковь и зелень. Все перемешиваем, солим и перчим. Заправляем растительным маслом и уксусом и снова перемешиваем.
Салат получается очень вкусным и сытным. Попробуйте его – и будете готовить на все обеды и ужины. Также мы делились рецептом вкусных дерунов.