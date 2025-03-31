Берем вафли и готовим самый ленивый пирог: ничего не нужно месить и раскатывать (видео)
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Вкусное и сытное блюдо, которое, к тому же, готовится просто
Иногда хочется разнообразить свое ежедневное меню чем-нибудь оригинальным. Даже аппетитные отбивные могут со временем надоесть. В таком случае вам понравится следующий рецепт.
В кулинарном блоге tsarlova_n рассказали, как приготовить самый ленивый пирог. Для него ничего не нужно месить и раскатывать, вам только понадобятся готовые вафли.
Ингредиенты:
- 600 г куриного фарша;
- 150 г лука;
- 150 г моркови;
- приправа для курицы и соль по вкусу;
- 3 яйца;
- 4 листа вафель;
- 5 ст. л. сметаны;
- 100 г сыра.
Способ приготовления:
- Лук с морковью нужно почистить, а затем измельчить в блендере. Измельченные овощи нужно добавить в куриный фарш.
- Выбить туда 2 яйца (одно оставить для заливки). Добавить специи и тщательно перемешать.
- После этого можно собирать пирог. В форму для запекания выкладываем лист вафли и смазываем его фаршем.
- Сверху выкладываем еще один лист и так повторяем слои. Последний лист вафли не смазываем фаршем, а заливаем заливкой из сметаны, яйца и специй.
- Отправляем пирог в разогретую до 180° духовку и выпекаем 40 минут. Тогда засыпаем сыром и ставим еще на 3 минуты.
Даем пирогу полностью остыть перед тем, как нарезать. Также мы рассказывали, как приготовить сытный украинский суп – затирку.