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Берем вафли и готовим самый ленивый пирог: ничего не нужно месить и раскатывать (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Прекрасный рецепт вкусного блюда
Прекрасный рецепт вкусного блюда. Фото Катя Онча

Вкусное и сытное блюдо, которое, к тому же, готовится просто

Иногда хочется разнообразить свое ежедневное меню чем-нибудь оригинальным. Даже аппетитные отбивные могут со временем надоесть. В таком случае вам понравится следующий рецепт.

В кулинарном блоге tsarlova_n рассказали, как приготовить самый ленивый пирог. Для него ничего не нужно месить и раскатывать, вам только понадобятся готовые вафли.

Ингредиенты:

  • 600 г куриного фарша;
  • 150 г лука;
  • 150 г моркови;
  • приправа для курицы и соль по вкусу;
  • 3 яйца;
  • 4 листа вафель;
  • 5 ст. л. сметаны;
  • 100 г сыра.

Способ приготовления:

  1. Лук с морковью нужно почистить, а затем измельчить в блендере. Измельченные овощи нужно добавить в куриный фарш.
  2. Выбить туда 2 яйца (одно оставить для заливки). Добавить специи и тщательно перемешать.
  3. После этого можно собирать пирог. В форму для запекания выкладываем лист вафли и смазываем его фаршем.
  4. Сверху выкладываем еще один лист и так повторяем слои. Последний лист вафли не смазываем фаршем, а заливаем заливкой из сметаны, яйца и специй.
  5. Отправляем пирог в разогретую до 180° духовку и выпекаем 40 минут. Тогда засыпаем сыром и ставим еще на 3 минуты.

Даем пирогу полностью остыть перед тем, как нарезать. Также мы рассказывали, как приготовить сытный украинский суп – затирку.

Теги:
#Рецепт #Пирог #Фарш