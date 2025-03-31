Берем вафли и готовим самый ленивый пирог: ничего не нужно месить и раскатывать (видео)

Вкусное и сытное блюдо, которое, к тому же, готовится просто

Иногда хочется разнообразить свое ежедневное меню чем-нибудь оригинальным. Даже аппетитные отбивные могут со временем надоесть. В таком случае вам понравится следующий рецепт.

В кулинарном блоге tsarlova_n рассказали, как приготовить самый ленивый пирог. Для него ничего не нужно месить и раскатывать, вам только понадобятся готовые вафли.

Ингредиенты:

600 г куриного фарша;

150 г лука;

150 г моркови;

приправа для курицы и соль по вкусу;

3 яйца;

4 листа вафель;

5 ст. л. сметаны;

100 г сыра.

Способ приготовления:

Лук с морковью нужно почистить, а затем измельчить в блендере. Измельченные овощи нужно добавить в куриный фарш. Выбить туда 2 яйца (одно оставить для заливки). Добавить специи и тщательно перемешать. После этого можно собирать пирог. В форму для запекания выкладываем лист вафли и смазываем его фаршем. Сверху выкладываем еще один лист и так повторяем слои. Последний лист вафли не смазываем фаршем, а заливаем заливкой из сметаны, яйца и специй. Отправляем пирог в разогретую до 180° духовку и выпекаем 40 минут. Тогда засыпаем сыром и ставим еще на 3 минуты.

Даем пирогу полностью остыть перед тем, как нарезать. Также мы рассказывали, как приготовить сытный украинский суп – затирку.