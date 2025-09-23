Невероятно пышные и ароматные: рецепт тыквенных оладий
Оладьи с тыквой готовятся за считанные минуты
Тыквенные оладьи — это простое и вкусное блюдо для быстрого и питательного завтрака. Благодаря тыкве оладьи получаются яркими, невероятно нежными, ароматными и полезными. Это блюдо легко готовится мгновенно, а его вкус не оставит равнодушными никого — ни взрослых, ни малышей.
Рецептом оладий поделились на YouTube-канале "Просто смачно". Готовые оладьи получаются пышными и ароматными.
Ингредиенты
- Кефир — 200 мл (1 стакан)
- Тыква — 150 грамм
- Мука – 200 грамм (1,5 стакана)
- Сода – 1 ч.л.
- Сахар – 2 ст.л.
- Соль – 1/2 ч.л.
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
Как приготовить оладьи из тыквы
- Натрите тыкву на мелкой терке. Затем отожмите из нее сок с помощью ложки.
- В миску вылейте кефир любой температуры (холодный или теплый). Добавьте соду и тщательно перемешайте. Оставьте смесь на несколько минут, чтобы сода погасилась в кефире. Вы увидите, как появятся пузырьки.
- Добавьте к кефирно-содовой массе соль, сахар, ванильный сахар и хорошо перемешайте. По желанию можно добавить корицу.
- Добавьте натертую тыкву и перемешайте до однородной массы. Затем постепенно добавьте просеянную муку и замесите тесто. Оно должно быть густым, не жидким.
- Разогрейте сковородку с растительным маслом. Выкладывайте оладьи ложкой. Жарьте на слабом огне без крышки примерно 5 минут с обеих сторон до золотистого цвета.