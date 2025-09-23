Невероятно пышные и ароматные: рецепт тыквенных оладий

Оладьи с тыквой готовятся за считанные минуты

Тыквенные оладьи — это простое и вкусное блюдо для быстрого и питательного завтрака. Благодаря тыкве оладьи получаются яркими, невероятно нежными, ароматными и полезными. Это блюдо легко готовится мгновенно, а его вкус не оставит равнодушными никого — ни взрослых, ни малышей.

Рецептом оладий поделились на YouTube-канале "Просто смачно". Готовые оладьи получаются пышными и ароматными.

Ингредиенты

Кефир — 200 мл (1 стакан)

Тыква — 150 грамм

Мука – 200 грамм (1,5 стакана)

Сода – 1 ч.л.

Сахар – 2 ст.л.

Соль – 1/2 ч.л.

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Как приготовить оладьи из тыквы