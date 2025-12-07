Праздничный венок, который хочется съесть: этот салат разнообразит ваш стол (видео)

Хозяйки уже активно готовятся к Новому году, подбирают меню, экспериментируют с подачей и обретают новые вкусы для праздничного стола.

Среди популярных блюд этого сезона – новогодний салат с мандаринами и сливочным сыром, покоряющий нежностью и свежестью. Но сегодня мы предлагаем приготовить не менее эффектную и вкусную альтернативу — салат "Рождественский венок", который станет настоящим украшением праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mariiam_foodblog".

Как приготовить салат "Рождественский венок"

Ингредиенты:

микс салата – 100–150 г;

помидоры черри – 150 г;

хамон — 80-120 г;

брынза или фета — 100 г;

семена смесь или кунжут – 2–3 ст. л.;

горчица в зернах – 1–2 ч. л.

Для заправки:

оливковое масло — 2-3 ст. л.;

сметана нежирная – 1 ст. л. или по желанию;

соевый соус — 2 ст. л.;

лимонный сок — 1-2 ст. л.;

прованские травы — ½ ч. л.;

сухой чеснок – по вкусу.

Способ приготовления: