Праздничный венок, который хочется съесть: этот салат разнообразит ваш стол (видео)
Хозяйки уже активно готовятся к Новому году, подбирают меню, экспериментируют с подачей и обретают новые вкусы для праздничного стола.
Среди популярных блюд этого сезона – новогодний салат с мандаринами и сливочным сыром, покоряющий нежностью и свежестью. Но сегодня мы предлагаем приготовить не менее эффектную и вкусную альтернативу — салат "Рождественский венок", который станет настоящим украшением праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mariiam_foodblog".
Как приготовить салат "Рождественский венок"
Ингредиенты:
- микс салата – 100–150 г;
- помидоры черри – 150 г;
- хамон — 80-120 г;
- брынза или фета — 100 г;
- семена смесь или кунжут – 2–3 ст. л.;
- горчица в зернах – 1–2 ч. л.
Для заправки:
- оливковое масло — 2-3 ст. л.;
- сметана нежирная – 1 ст. л. или по желанию;
- соевый соус — 2 ст. л.;
- лимонный сок — 1-2 ст. л.;
- прованские травы — ½ ч. л.;
- сухой чеснок – по вкусу.
Способ приготовления:
- Поджарить семена или кунжут на сухой сковороде до лёгкого золотистого цвета.
- Вымыть салат, обсушить и выложить на большую тарелку в форме венка.
- Разрезать помидоры черри пополам.
- Нарезать хамон тонкими полосками.
- Измельчить брынзу или фету небольшими кубиками.
- Выложить помидоры, творог и хамон поверх салатных листьев.
- Смешайте все ингредиенты для заправки до однородной консистенции.
- Полить салат заправкой и посыпать семенами перед подачей.