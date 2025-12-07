Укр

Праздничный венок, который хочется съесть: этот салат разнообразит ваш стол (видео)

Мария Швец
Салат «Рождественский венок»
Салат «Рождественский венок». Фото instagram.com

Хозяйки уже активно готовятся к Новому году, подбирают меню, экспериментируют с подачей и обретают новые вкусы для праздничного стола.

Среди популярных блюд этого сезона – новогодний салат с мандаринами и сливочным сыром, покоряющий нежностью и свежестью. Но сегодня мы предлагаем приготовить не менее эффектную и вкусную альтернативу — салат "Рождественский венок", который станет настоящим украшением праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mariiam_foodblog".

Как приготовить салат "Рождественский венок"

Ингредиенты:

  • микс салата – 100–150 г;
  • помидоры черри – 150 г;
  • хамон — 80-120 г;
  • брынза или фета — 100 г;
  • семена смесь или кунжут – 2–3 ст. л.;
  • горчица в зернах – 1–2 ч. л.

Для заправки:

  • оливковое масло — 2-3 ст. л.;
  • сметана нежирная – 1 ст. л. или по желанию;
  • соевый соус — 2 ст. л.;
  • лимонный сок — 1-2 ст. л.;
  • прованские травы — ½ ч. л.;
  • сухой чеснок – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Поджарить семена или кунжут на сухой сковороде до лёгкого золотистого цвета.
  2. Вымыть салат, обсушить и выложить на большую тарелку в форме венка.
  3. Разрезать помидоры черри пополам.
  4. Нарезать хамон тонкими полосками.
  5. Измельчить брынзу или фету небольшими кубиками.
  6. Выложить помидоры, творог и хамон поверх салатных листьев.
  7. Смешайте все ингредиенты для заправки до однородной консистенции.
  8. Полить салат заправкой и посыпать семенами перед подачей.
