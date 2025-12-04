Праздник на тарелке: новогодний салат с мандаринами и сыром (видео)
-
-
Вкусное и эффектное блюдо
Большинство хозяек на Новый год готовят традиционные салаты, в частности "Новогодний каприз" с мясом или колбасой. Этот салат всегда украшает праздничный стол и создает атмосферу праздника. Но сегодня мы предлагаем легкую, яркую и ароматную альтернативу – салат с красной рыбой, мандаринами и авокадо. Он нежный, освежающий и станет украшением любого новогоднего застолья. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cooking_by_savitska".
Как приготовить новогодний салат с мандаринами и сливочным сыром
Ингредиенты:
- микс салата – 1 уп.;
- красная рыба – 150 г;
- мандарины – 2 шт.;
- авокадо – 1 шт.;
- сливочный творог – 50 г;
- кунжут – 1 ч. л.;
- дижонская горчица – 1 ст. л.;
- американская горчица – 1 ст. л.;
- мед – 1 ч. л.;
- сок лимона – 1 ст. л.;
- оливковое масло – 2 ст. л.;
Способ приготовления:
- Смешайте дижонскую и американскую горчицу с медом, лимонным соком и оливковым маслом до однородной консистенции.
- Очистить мандарины и нарезать на небольшие дольки.
- Авокадо очистить и порезать кубиками.
- Микс салата выложить на большую тарелку.
- Добавить красную рыбу, мандарины и авокадо.
- Полить салат приготовленной заправкой и осторожно перемешать.
- Посыпать сверху кубиками сливочного сыра и кунжутом.
- Салат готов к подаче. Он идеально подойдет для праздничного стола и удивит гостей легкостью и ярким вкусом.