Праздник на тарелке: новогодний салат с мандаринами и сыром (видео)

Мария Швец
Салат с мандаринами и сыром
Салат с мандаринами и сыром. Фото instagram.com

Вкусное и эффектное блюдо

Большинство хозяек на Новый год готовят традиционные салаты, в частности "Новогодний каприз" с мясом или колбасой. Этот салат всегда украшает праздничный стол и создает атмосферу праздника. Но сегодня мы предлагаем легкую, яркую и ароматную альтернативу – салат с красной рыбой, мандаринами и авокадо. Он нежный, освежающий и станет украшением любого новогоднего застолья. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cooking_by_savitska".

Как приготовить новогодний салат с мандаринами и сливочным сыром

Ингредиенты:

  • микс салата – 1 уп.;
  • красная рыба – 150 г;
  • мандарины – 2 шт.;
  • авокадо – 1 шт.;
  • сливочный творог – 50 г;
  • кунжут – 1 ч. л.;
  • дижонская горчица – 1 ст. л.;
  • американская горчица – 1 ст. л.;
  • мед – 1 ч. л.;
  • сок лимона – 1 ст. л.;
  • оливковое масло – 2 ст. л.;

Способ приготовления:

  1. Смешайте дижонскую и американскую горчицу с медом, лимонным соком и оливковым маслом до однородной консистенции.
  2. Очистить мандарины и нарезать на небольшие дольки.
  3. Авокадо очистить и порезать кубиками.
  4. Микс салата выложить на большую тарелку.
  5. Добавить красную рыбу, мандарины и авокадо.
  6. Полить салат приготовленной заправкой и осторожно перемешать.
  7. Посыпать сверху кубиками сливочного сыра и кунжутом.
  8. Салат готов к подаче. Он идеально подойдет для праздничного стола и удивит гостей легкостью и ярким вкусом.
