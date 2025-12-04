Праздник на тарелке: новогодний салат с мандаринами и сыром (видео)

Вкусное и эффектное блюдо

Большинство хозяек на Новый год готовят традиционные салаты, в частности "Новогодний каприз" с мясом или колбасой. Этот салат всегда украшает праздничный стол и создает атмосферу праздника. Но сегодня мы предлагаем легкую, яркую и ароматную альтернативу – салат с красной рыбой, мандаринами и авокадо. Он нежный, освежающий и станет украшением любого новогоднего застолья. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cooking_by_savitska".

Как приготовить новогодний салат с мандаринами и сливочным сыром

Ингредиенты:

микс салата – 1 уп.;

красная рыба – 150 г;

мандарины – 2 шт.;

авокадо – 1 шт.;

сливочный творог – 50 г;

кунжут – 1 ч. л.;

дижонская горчица – 1 ст. л.;

американская горчица – 1 ст. л.;

мед – 1 ч. л.;

сок лимона – 1 ст. л.;

оливковое масло – 2 ст. л.;

Способ приготовления: