Холодец за полчаса: просто добавьте один ингредиент и забудьте о долгой варке (видео)

"Ленивый" холодец из тушенки готовится в разы быстрее, держит форму и имеет насыщенный вкус

Для приготовления холодца обычно требуется не менее 3–4 часов. Но если воспользоваться рецептом ленивого холодца из тушенки, можно значительно сократить время и получить вкусное и питательное блюдо всего за полчаса.

Этот рецепт в Instagram опубликовала Валентина Кожухарь. Несмотря на упрощенную технологию приготовления, такой холодец почти не уступает классическому варианту по вкусу и отлично держит форму после застывания.

Ингредиенты

1 банка тушенки

9 г желатина

450 мл горячей воды

2-3 зубчика чеснока

Соль по вкусу

Этапы приготовления