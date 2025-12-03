Укр

Холодец за полчаса: просто добавьте один ингредиент и забудьте о долгой варке (видео)

Наталья Граковская
Холодец можно готовить из тушенки
Холодец можно готовить из тушенки

"Ленивый" холодец из тушенки готовится в разы быстрее, держит форму и имеет насыщенный вкус

Для приготовления холодца обычно требуется не менее 3–4 часов. Но если воспользоваться рецептом ленивого холодца из тушенки, можно значительно сократить время и получить вкусное и питательное блюдо всего за полчаса.

Этот рецепт в Instagram опубликовала Валентина Кожухарь. Несмотря на упрощенную технологию приготовления, такой холодец почти не уступает классическому варианту по вкусу и отлично держит форму после застывания.

Ингредиенты

  • 1 банка тушенки
  • 9 г желатина
  • 450 мл горячей воды
  • 2-3 зубчика чеснока
  • Соль по вкусу

Этапы приготовления

  1. В горячую воду (не кипяток) всыпать желатин и размешать.
  2. В глубокой емкости разделить мясо из консервов и добавить чеснок. Разложить в формы и разровнять.
  3. В воду с желатином добавить соль. Разлить в формы с мясом.
  4. Поставить формы с холодцом в холодильник до полного застывания.
