Холодец за полчаса: просто добавьте один ингредиент и забудьте о долгой варке (видео)
-
-
"Ленивый" холодец из тушенки готовится в разы быстрее, держит форму и имеет насыщенный вкус
Для приготовления холодца обычно требуется не менее 3–4 часов. Но если воспользоваться рецептом ленивого холодца из тушенки, можно значительно сократить время и получить вкусное и питательное блюдо всего за полчаса.
Этот рецепт в Instagram опубликовала Валентина Кожухарь. Несмотря на упрощенную технологию приготовления, такой холодец почти не уступает классическому варианту по вкусу и отлично держит форму после застывания.
Ингредиенты
- 1 банка тушенки
- 9 г желатина
- 450 мл горячей воды
- 2-3 зубчика чеснока
- Соль по вкусу
Этапы приготовления
- В горячую воду (не кипяток) всыпать желатин и размешать.
- В глубокой емкости разделить мясо из консервов и добавить чеснок. Разложить в формы и разровнять.
- В воду с желатином добавить соль. Разлить в формы с мясом.
- Поставить формы с холодцом в холодильник до полного застывания.