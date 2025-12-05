Салат "Людочка": рецепт бюджетного и очень сытного блюда

Простое и одновременно вкусное блюдо, для которого не нужно долго варить или нарезать продукты

Салат "Людочка" с крекером — это простое, бюджетное и очень сытное блюдо. Готовится он из простых и недорогих ингредиентов, поэтому подходит для ежедневного меню. Также этот салат с крекером можно готовить и на праздничный стол.

Рецептом поделились на портале Gospodynka. Салат получается удивительно вкусным и готовится за считанные минуты. Он разнообразит стол и понравится всем гостям.

Ингредиенты

соленый крекер – 1 упаковка;

помидоры – 2 шт.;

чеснок — 1-2 забчика;

кукуруза консервированная – 1 банка;

твердый сыр сливочный или сливочный – 100 г;

майонез – для заправки

Этапы приготовления

Помидоры нарезать кубиками. Сыр натереть на крупной терке, а чеснок измельчить через пресс. Кукурузу хорошо отцедить, чтобы в салат не попала лишняя жидкость. Крекер поломать на средние кусочки. В большой миске соединить помидоры, сыр, чеснок и кукурузу. Добавить майонез и перемешать осторожными движениями, чтобы ингредиенты равномерно покрылись заправкой. Добавить крекер непосредственно перед подачей салата на стол.

