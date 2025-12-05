Салат "Людочка": рецепт бюджетного и очень сытного блюда
-
-
Простое и одновременно вкусное блюдо, для которого не нужно долго варить или нарезать продукты
Салат "Людочка" с крекером — это простое, бюджетное и очень сытное блюдо. Готовится он из простых и недорогих ингредиентов, поэтому подходит для ежедневного меню. Также этот салат с крекером можно готовить и на праздничный стол.
Рецептом поделились на портале Gospodynka. Салат получается удивительно вкусным и готовится за считанные минуты. Он разнообразит стол и понравится всем гостям.
Ингредиенты
- соленый крекер – 1 упаковка;
- помидоры – 2 шт.;
- чеснок — 1-2 забчика;
- кукуруза консервированная – 1 банка;
- твердый сыр сливочный или сливочный – 100 г;
- майонез – для заправки
Этапы приготовления
- Помидоры нарезать кубиками. Сыр натереть на крупной терке, а чеснок измельчить через пресс. Кукурузу хорошо отцедить, чтобы в салат не попала лишняя жидкость. Крекер поломать на средние кусочки.
- В большой миске соединить помидоры, сыр, чеснок и кукурузу.
- Добавить майонез и перемешать осторожными движениями, чтобы ингредиенты равномерно покрылись заправкой.
- Добавить крекер непосредственно перед подачей салата на стол.
Также мы делились рецептом салата с крабовыми палочками и черносливом. Благодаря одному ингредиенту првиычное блюдо приобретает новые вкусы.