Салат "Людочка": рецепт бюджетного и очень сытного блюда

Наталья Граковская
Салат с крекером готовится за 10 минут
Салат с крекером готовится за 10 минут. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Простое и одновременно вкусное блюдо, для которого не нужно долго варить или нарезать продукты

Салат "Людочка" с крекером — это простое, бюджетное и очень сытное блюдо. Готовится он из простых и недорогих ингредиентов, поэтому подходит для ежедневного меню. Также этот салат с крекером можно готовить и на праздничный стол.

Рецептом поделились на портале Gospodynka. Салат получается удивительно вкусным и готовится за считанные минуты. Он разнообразит стол и понравится всем гостям.

Ингредиенты

  • соленый крекер – 1 упаковка;
  • помидоры – 2 шт.;
  • чеснок — 1-2 забчика;
  • кукуруза консервированная – 1 банка;
  • твердый сыр сливочный или сливочный – 100 г;
  • майонез – для заправки

Этапы приготовления

  1. Помидоры нарезать кубиками. Сыр натереть на крупной терке, а чеснок измельчить через пресс. Кукурузу хорошо отцедить, чтобы в салат не попала лишняя жидкость. Крекер поломать на средние кусочки.
  2. В большой миске соединить помидоры, сыр, чеснок и кукурузу.
  3. Добавить майонез и перемешать осторожными движениями, чтобы ингредиенты равномерно покрылись заправкой.
  4. Добавить крекер непосредственно перед подачей салата на стол.

Также мы делились рецептом салата с крабовыми палочками и черносливом. Благодаря одному ингредиенту првиычное блюдо приобретает новые вкусы.

