Легко и чисто: два проверенных лайфхака, чтобы быстро почистить гранат (видео)

Пошаговые инструкции по очистке граната

В Украине продолжается сезон гранатов. Сочные, спелые и сладкие плоды едят просто так, выжимают из них сок и добавляют в салаты, особенно — в любимый многими "Гранатовый браслет". Часто очистить гранат бывает настоящим испытанием и на это уходит много времени.

На самом деле гранат можно почистить очень быстро и легко. При этом зерна останутся идеально чистыми и целыми, а на одежде не появятся пятна от гранатового сока. "Телеграф" рассказывает про два работающих способа быстро очистить гранат от кожуры.

Как быстро очистить гранат

Способ №1

Вокруг хвостика (верхушки) граната сделайте четыре надреза так, чтобы получился квадрат.

Подденьте и снимите эту "крышечку" — она отходит очень легко.

Затем сделайте четыре неглубоких надреза строго по перегородкам до самого низа.

Возьмите гранат двумя руками и легким движением разламываете его на 4–6 долек (как апельсин).

Удалите белую серединку (она легко вынимается) — и все.

Зерна остаются целыми, сок не брызгает, на руках и на столе чисто. За 15–20 секунд вы получаете идеально очищенный гранат.

Способ №2

Если боитесь даже малейшего риска запачкаться — это ваш вариант.

Срежьте верхушку граната (как в первом способе).

Сделайте надрезы по белым перегородкам.

Опустите гранат в глубокую миску с холодной водой, пальцами разломайте плод на части и освободите зерна.

Белые пленки сразу всплывут наверх — соберите их ложкой. Зерна опустятся на дно. Затем слейте воду через дуршлаг — и готово.