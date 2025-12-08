Укр

Удивительная простота: вкусный салат с морковью по-корейски за считанные минуты (видео)

Мария Швец
Читати українською
Салат с морковью по-корейски, сыром и яйцами
Салат с морковью по-корейски, сыром и яйцами. Фото instagram.com

Хозяйки обычно активно готовятся к Новому году, продумывают праздничное меню и экспериментируют с десертами и салатами.

Среди популярных блюд этого сезона — новогодний салат с мандаринами и сыром, который всегда выглядит эффектно и празднично. Но сегодня мы предлагаем приготовить легкий, яркий и вкуснейший салат, который удивит гостей и станет украшением праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " thebanka.ua ".

Как приготовить салат с морковью, яйцами и сыром

Ингредиенты:

  • консервированная кукуруза — 1 банка;
  • морковь по-корейски — 150 г;
  • вареные яйца — 2 шт.;
  • сыр косичка – 100 г;
  • майонез – по вкусу;
  • соль и перец – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Нарезать вареные яйца и сыр косичку небольшими кубиками.
  2. Все ингредиенты сложить в большую миску.
  3. Добавить майонез, соль и перец по вкусу.
  4. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.
  5. Выложить салат в красивую тарелку и подать на стол.
