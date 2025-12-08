Удивительная простота: вкусный салат с морковью по-корейски за считанные минуты (видео)
Хозяйки обычно активно готовятся к Новому году, продумывают праздничное меню и экспериментируют с десертами и салатами.
Среди популярных блюд этого сезона — новогодний салат с мандаринами и сыром, который всегда выглядит эффектно и празднично. Но сегодня мы предлагаем приготовить легкий, яркий и вкуснейший салат, который удивит гостей и станет украшением праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " thebanka.ua ".
Как приготовить салат с морковью, яйцами и сыром
Ингредиенты:
- консервированная кукуруза — 1 банка;
- морковь по-корейски — 150 г;
- вареные яйца — 2 шт.;
- сыр косичка – 100 г;
- майонез – по вкусу;
- соль и перец – по вкусу;
Способ приготовления:
- Нарезать вареные яйца и сыр косичку небольшими кубиками.
- Все ингредиенты сложить в большую миску.
- Добавить майонез, соль и перец по вкусу.
- Хорошо перемешайте до однородной консистенции.
- Выложить салат в красивую тарелку и подать на стол.