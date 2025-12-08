Удивительная простота: вкусный салат с морковью по-корейски за считанные минуты (видео)

Хозяйки обычно активно готовятся к Новому году, продумывают праздничное меню и экспериментируют с десертами и салатами.

Среди популярных блюд этого сезона — новогодний салат с мандаринами и сыром, который всегда выглядит эффектно и празднично. Но сегодня мы предлагаем приготовить легкий, яркий и вкуснейший салат, который удивит гостей и станет украшением праздничного стола. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " thebanka.ua ".

Как приготовить салат с морковью, яйцами и сыром

Ингредиенты:

консервированная кукуруза — 1 банка;

морковь по-корейски — 150 г;

вареные яйца — 2 шт.;

сыр косичка – 100 г;

майонез – по вкусу;

соль и перец – по вкусу;

Способ приготовления: