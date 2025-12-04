Легендарные пирожные "Белочка": рецепт десерта, который обожали в каждой семье
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Простой рецепт бисквита со вкусным кремом
Пирожные "Белочка" для многих являются безусловной классикой домашней выпечки. Готовятся они быстро, на основе простого бисквита и заварного крема. Буквально за час вы получите 24 сочных пирожных, которые домашние сметут со стола почти мгновенно.
Рецептом популярного десерта поделились на сайте Gospodynka. Попробуйте повторить его на своей кухне.
Ингредиенты
Крем:
- Молоко – 800 мл
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 100 г
- Кукурузный крахмал – 80 г или 4 ст. л. муки
- Сливочное масло – 100 г
- Ваниль – по вкусу
Тесто:
- Яйца – 5 шт.
- Сахар – 200 г
- Сметана – 3 ст. л.
- Сливочное масло или маргарин – 100 г растопленный
- Мука – 300 г просеянная
- Разрыхлитель – 15 г или 1 ч. л. соды + уксус
- Ваниль
Пропитка:
- Молоко – 100 мл
- Сахар – 2 ч. л.
Как приготовить пирожное "Белочка"
- Для крема в кастрюле смешать яйцо, сахар до однородности. Добавить крахмал, влить теплое молоко. Варить на среднем огне, пока крем загустеет, 3-4 минуты. Снять с огня, добавить сливочное масло и ваниль. Переложить в миску, накрыть пленкой "в контакт" и охладить.
- Для бисквита взбить яйца с сахаром до светлой пышной массы (3-5 минут). Добавить сметану, растопленное масло или маргарин, ваниль. Вмешать муку и разрыхлитель. Вылить тесто в форму 26-36 см или круглую 30-32 см. Выпекать при 180 ° C — 25-27 мин. Дать остыть.
- Сборка пирожного. Из остывшего коржа вырезать кружочки 6 см, выходит примерно 24 шт. Обрезки переработать в крошку – не слишком мелкую. Крем переложить в кондитерский мешок или выкладывать ложкой.
- Каждый кружочек бисквита смочить с обеих сторон смесью молока с сахаром. Тесто должно стать мягким, но не мокрым.
- Разрезать пополам не доходя до края. Внутрь выложить половинку 1 ч. л. крема. Накрыть второй половинкой. Смазать бока кремом и обвалять в крошке.