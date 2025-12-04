Легендарные пирожные "Белочка": рецепт десерта, который обожали в каждой семье

Простой рецепт бисквита со вкусным кремом

Пирожные "Белочка" для многих являются безусловной классикой домашней выпечки. Готовятся они быстро, на основе простого бисквита и заварного крема. Буквально за час вы получите 24 сочных пирожных, которые домашние сметут со стола почти мгновенно.

Рецептом популярного десерта поделились на сайте Gospodynka. Попробуйте повторить его на своей кухне.

Ингредиенты

Крем:

Молоко – 800 мл

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 100 г

Кукурузный крахмал – 80 г или 4 ст. л. муки

Сливочное масло – 100 г

Ваниль – по вкусу

Тесто:

Яйца – 5 шт.

Сахар – 200 г

Сметана – 3 ст. л.

Сливочное масло или маргарин – 100 г растопленный

Мука – 300 г просеянная

Разрыхлитель – 15 г или 1 ч. л. соды + уксус

Ваниль

Пропитка:

Молоко – 100 мл

Сахар – 2 ч. л.

Как приготовить пирожное "Белочка"