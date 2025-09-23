Неймовірно пухкі й ароматні: рецепт гарбузових оладок

Оладки з гарбузом готуються за лічені хвилини

Гарбузові оладки — це проста та смачна страва для швидкого та поживного сніданку. Завдяки гарбузу оладки виходять яскравими, неймовірно ніжними, ароматними та корисними. Ця страва легко миттєво, а її смак не залишить байдужими нікого — ані дорослих, ані малечу.

Рецептом оладків поділилися на YouTube-каналі "Просто смачно". Готові оладки виходять пухкими та ароматними.

Інгредієнти

Кефір — 200 мл (1 склянка)

Гарбуз — 150 грам

Борошно — 200 грам (1,5 склянки)

Сода — 1 ч.л.

Цукор — 2 ст.л.

Сіль — 1/2 ч.л.

Ванільний цукор — 1 ч.л.

Як приготувати оладки з гарбуза