Рус

Неймовірно пухкі й ароматні: рецепт гарбузових оладок

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Гарбузові оладки
Гарбузові оладки. Фото ukr.media

Оладки з гарбузом готуються за лічені хвилини

Гарбузові оладки — це проста та смачна страва для швидкого та поживного сніданку. Завдяки гарбузу оладки виходять яскравими, неймовірно ніжними, ароматними та корисними. Ця страва легко миттєво, а її смак не залишить байдужими нікого — ані дорослих, ані малечу.

Рецептом оладків поділилися на YouTube-каналі "Просто смачно". Готові оладки виходять пухкими та ароматними.

Інгредієнти

  • Кефір — 200 мл (1 склянка)
  • Гарбуз — 150 грам
  • Борошно — 200 грам (1,5 склянки)
  • Сода — 1 ч.л.
  • Цукор — 2 ст.л.
  • Сіль — 1/2 ч.л.
  • Ванільний цукор — 1 ч.л.

Як приготувати оладки з гарбуза

  1. Натріть гарбуз на дрібній тертці. Потім відіжміть з нього сік за допомогою ложки.
  2. У миску вилийте кефір будь-якої температури (холодний або теплий). Додайте соду та ретельно перемішайте. Залиште суміш на декілька хвилин, щоб сода погасилася в кефірі. Ви побачите, як з'являться бульбашки.
  3. Додайте до кефірно-содової маси сіль, цукор, ванільний цукор і гарно перемішайте. За бажанням можна додати корицю.
  4. Додайте натертий гарбуз і перемішайте до однорідної маси. Потім поступово додайте просіяне борошно і замісіть тісто. Воно має бути густим, не рідким.
  5. Розігрійте сковорідку з рослинною олією. Викладайте оладки ложкою. Смажте на слабкому вогні без кришки приблизно 5 хвилин з обох сторін до золотистого кольору.
Теги:
#Рецепти #Гарбуз #Оладки