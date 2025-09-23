Неймовірно пухкі й ароматні: рецепт гарбузових оладок
Оладки з гарбузом готуються за лічені хвилини
Гарбузові оладки — це проста та смачна страва для швидкого та поживного сніданку. Завдяки гарбузу оладки виходять яскравими, неймовірно ніжними, ароматними та корисними. Ця страва легко миттєво, а її смак не залишить байдужими нікого — ані дорослих, ані малечу.
Рецептом оладків поділилися на YouTube-каналі "Просто смачно". Готові оладки виходять пухкими та ароматними.
Інгредієнти
- Кефір — 200 мл (1 склянка)
- Гарбуз — 150 грам
- Борошно — 200 грам (1,5 склянки)
- Сода — 1 ч.л.
- Цукор — 2 ст.л.
- Сіль — 1/2 ч.л.
- Ванільний цукор — 1 ч.л.
Як приготувати оладки з гарбуза
- Натріть гарбуз на дрібній тертці. Потім відіжміть з нього сік за допомогою ложки.
- У миску вилийте кефір будь-якої температури (холодний або теплий). Додайте соду та ретельно перемішайте. Залиште суміш на декілька хвилин, щоб сода погасилася в кефірі. Ви побачите, як з'являться бульбашки.
- Додайте до кефірно-содової маси сіль, цукор, ванільний цукор і гарно перемішайте. За бажанням можна додати корицю.
- Додайте натертий гарбуз і перемішайте до однорідної маси. Потім поступово додайте просіяне борошно і замісіть тісто. Воно має бути густим, не рідким.
- Розігрійте сковорідку з рослинною олією. Викладайте оладки ложкою. Смажте на слабкому вогні без кришки приблизно 5 хвилин з обох сторін до золотистого кольору.