Как из трех простых продуктов сделать праздничное блюдо: рецепт салата "Экономка"

Наталья Граковская
Салат из отварного сердца, лука и яиц
Салат из отварного сердца, лука и яиц. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Готовится этот салат очень быстро и просто

Салат "Экономка" — отличное блюдо на тот случай, когда хочется приготовить что-то необычное и вкусное из самых простых продуктов. Лук, яичные блины и мясо гармонично объединяются между собой. Этот салат можно готовить как на каждый день, так и на торжественный стол.

Рецептом этой простой и удачной закуски поделились на портале Gospodynka.

Ингредиенты:

  • 5 луковиц (700 г)
  • 7 средних яиц
  • 100 г молока
  • 380 г отварного сердца (можно заменить на язык или мясо)
  • Соль, перец по вкусу
  • Майонез по вкусу

Этапы приготовления

  1. Нарежьте лук четверть кольцами и обжарьте на сковороде в небольшом количестве масле до золотистого цвета и мягкости.
  2. Посолите, поперчите, перемешайте и оставьте остывать.
  3. Смешайте яйца в глубокой миске, добавьте немного соли и перца. Хорошо разболтайте венчиком до более-менее однородной массы.
  4. Жарьте блинчики на антипригарной сковороде (без масла).
  5. Отварное говяжье сердце (или его заменители) нарежьте соломкой, обязательно вдоль волокон, чтобы соломка держала форму.
  6. Остывшие яичные блинчики нарежьте на полоски, а затем соломкой.
  7. Соедините в миске сердце, яичные блинчики и обжаренный лук. Заправьте майонезом и хорошо перемешайте.
