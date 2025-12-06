Как из трех простых продуктов сделать праздничное блюдо: рецепт салата "Экономка"
-
-
Готовится этот салат очень быстро и просто
Салат "Экономка" — отличное блюдо на тот случай, когда хочется приготовить что-то необычное и вкусное из самых простых продуктов. Лук, яичные блины и мясо гармонично объединяются между собой. Этот салат можно готовить как на каждый день, так и на торжественный стол.
Рецептом этой простой и удачной закуски поделились на портале Gospodynka.
Ингредиенты:
- 5 луковиц (700 г)
- 7 средних яиц
- 100 г молока
- 380 г отварного сердца (можно заменить на язык или мясо)
- Соль, перец по вкусу
- Майонез по вкусу
Этапы приготовления
- Нарежьте лук четверть кольцами и обжарьте на сковороде в небольшом количестве масле до золотистого цвета и мягкости.
- Посолите, поперчите, перемешайте и оставьте остывать.
- Смешайте яйца в глубокой миске, добавьте немного соли и перца. Хорошо разболтайте венчиком до более-менее однородной массы.
- Жарьте блинчики на антипригарной сковороде (без масла).
- Отварное говяжье сердце (или его заменители) нарежьте соломкой, обязательно вдоль волокон, чтобы соломка держала форму.
- Остывшие яичные блинчики нарежьте на полоски, а затем соломкой.
- Соедините в миске сердце, яичные блинчики и обжаренный лук. Заправьте майонезом и хорошо перемешайте.