Как из трех простых продуктов сделать праздничное блюдо: рецепт салата "Экономка"

Готовится этот салат очень быстро и просто

Салат "Экономка" — отличное блюдо на тот случай, когда хочется приготовить что-то необычное и вкусное из самых простых продуктов. Лук, яичные блины и мясо гармонично объединяются между собой. Этот салат можно готовить как на каждый день, так и на торжественный стол.

Рецептом этой простой и удачной закуски поделились на портале Gospodynka.

Ингредиенты:

5 луковиц (700 г)

7 средних яиц

100 г молока

380 г отварного сердца (можно заменить на язык или мясо)

Соль, перец по вкусу

Майонез по вкусу

Этапы приготовления